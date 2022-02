Marché: nouveau repli en vue, prudence sur les actions information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 08:36

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli vendredi matin, rattrapée par les craintes inflationnistes après la parution hier de chiffres américains montrant une hausse des prix inédite depuis 1982.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 58 points à 7042 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis en janvier, un nouveau signe que l'inflation est appelée à s'installer sur fond de tensions persistantes au niveau des chaînes d'approvisionnement.



'L'inflation continue de surprendre à la hausse', constatent ce matin les équipes de Danske Bank, pour lesquels le marché doit désormais intégrer le scénario de six hausses de taux de la part de la Fed d'ici à la fin de l'année.



Les investisseurs se montrent par conséquent prudents sur les marchés d'actions et doivent revoir leur stratégie qui était jusqu'ici basée sur la perspective d'une trajectoire haussière des indices boursiers.



'Nous continuons à surveiller les valorisations et les opportunités sur les actions compte tenu des récents changements dans les perspectives d'inflation de la Fed et de l'impact que cela aura sur les différentes actions et secteurs de notre portefeuille', explique David Levine, gérant chez Neuberger Berman.



'Nous pensons que l'expansion inflationniste va se poursuivre; toutefois, elle sera volatile, son ampleur dépendant en fin de compte de l'agressivité de la Fed face à la hausse de l'inflation', précise le professionnel.



Du côté des valeurs, cette nouvelle approche d'investissement s'est traduit hier par un repli des valeurs technologiques et cycliques, jugées sensibles aux hausses de taux, mais par une surperformance du secteur du tourisme et des loisirs avec l'amélioration des indicateurs sanitaires en Europe.



Sur le marché des taux, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'établit à 2,01% ce matin et confirme son incursion au-delà du seuil psychologique des 2%, du jamais vu depuis août 2019.



Les investisseurs vont pouvoir disposer aujourd'hui de nouveaux éléments concernant l'inflation avec la publication en Allemagne de l'indice définitif des prix pour le mois de janvier.



Aux Etats-Unis, les acteurs de marché surveilleront, cet après-midi, l'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan.



Avec des prix de l'essence qui sont repartis à la hausse depuis la fin décembre, il ne faut pas s'attendre à que les craintes sur le pouvoir d'achat des ménages américains s'atténuent dans l'immédiat.