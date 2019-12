Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : nouveau rebond, sixième record du S&P500 Cercle Finance • 20/12/2019 à 10:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse vendredi matin après le nouveau carton plein de records signé à Wall Street hier. L'indice CAC 40 progresse de 0,2% à 5987 points. Le marché parisien avait bénéficié d'un joli coup de pouce au cours du dernier quart d'heure de cotation hier (+0,2% à 5972 points), une performance qui lui avait permis d'inscrire sa seconde meilleure clôture depuis 12 ans. Si la tendance générale reste favorable aux actions, c'est surtout grâce à la forme éclatante de Wall Street, où le S&P 500 (+0,5%) a enchaîné un sixième record consécutif hier. L'indice de référence affiche désormais un gain de près de 28% depuis le début de l'année, à comparer avec une progression de l'ordre de 26% pour le CAC 40. Les marchés pourraient être tentés de s'offrir un ultime baroud d'honneur en cette séance de vendredi, la dernière à compter véritablement cette année d'après les professionnels. 'Pour les institutionnels des banques et des hedge funds, la vraie dernière journée est ce vendredi 20 décembre, avec la dernière session des 'quatre sorcières' de l'année', rappelle Vincent Ganne, analyste chez TradingView France. Cette journée - marquée par l'arrivée à terme de plusieurs contrats d'options et de futures sur indices et actions - pourrait 'se traduire par les ultimes arbitrages des mains fortes', explique Vincent Ganne. Les volumes d'échange devraient ensuite drastiquement chuter, la Bourse de Paris ne devant rester ouverte que deux jours et demi lors de la semaine de Noël. Cette séance de vendredi promet, de plus, d'être chargée sur le front des indicateurs. Parmi les statistiques du jour figurent notamment la dernière estimation en date du PIB américain de troisième trimestre, les dépenses des ménages aux Etats-Unis et la confiance des consommateurs du Michigan. En France, les dépenses de consommation des ménages en biens ralentissent légèrement en novembre (+0,1% en volume, après +0,2% en octobre), selon l'Insee. Du coté des valeurs, Saint-Gobain annonce avoir finalisé le 19 décembre la cession de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud (Hankuk Glass Industries) au fonds Glenwood Private Equity, dans le cadre de sa stratégie d'optimisation du portefeuille.

