Marché : nouveau rebond à 5830Pts avant l'emploi US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en hausse vendredi matin, le reflux de la volatilité laissant suggérer un retour au calme après l'agitation du début de semaine. L'indice CAC 40 avance de 0,5% à 5830 points. Après les secousses du début de semaine, les investisseurs espèrent reprendre leurs esprits aujourd'hui, notamment avec le retour au premier plan des interrogations sur l'état de la conjoncture américaine. Si Wall Street a longtemps hésité hier, les marchés américains ont tout doucement renoué avec le vert et au final, les scores avoisinaient 0,1% sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Autre élément encourageant, l'indice VIX mesurant la volatilité du S&P 500 - souvent baptisé 'indice de la peur' - reculait encore de 1,9% à 14.5 points. Parallèlement, les taux s'apaisent et, sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains et allemands à 10 ans ont tendance à se stabiliser. 'La nervosité et la volatilité qui avaient caractérisé le début de semaine semblent avoir disparu', se félicite Kyle Rodda, analyste marchés chez IG. Les investisseurs suivront avec attention, à 14h30, les chiffres des créations d'emploi aux Etats-Unis, avec un consensus établi autour de 190.000 postes pour le mois de novembre. 'La vigueur de l'économie américaine reste un sujet de préoccupation, tout comme la question de savoir si le ralentissement de l'activité risque de peser sur les embauches', rappelle Kyle Rodda. 'Un chiffre solide consoliderait l'opinion en vogue actuellement, à savoir que l'économie américaine continue sa croissance à un rythme modéré', indique le stratège d'IG. En France, le solde du commerce extérieur de marchandises s'établit à -4,730 milliards d'euros en Octobre. Le solde est quasiment stable en octobre en moyenne mobile à -5,1MdsE par rapport à -5,2MdsE en septembre indique l'Insee. Du coté des valeurs, Airbus a terminé le mois de novembre sur 222 commandes d'appareils civils, alors que 77 étaient livrés parallèlement. Novembre a été marqué par la tenue du salon aéronautique de Dubai, mais aussi par le dépassement par Airbus de la barre symbolique des 20.000 appareils civils commandés (20.058 très exactement) depuis sa création. Selon BFM Business, les candidats au remplacement de Thierry Bolloré à la direction générale (DG) de Renault sont maintenant trois. Le PDG de l'équipementier ferroviaire Alstom, Henri Poupart-Lafarge, aurait été approché 'il y a quelques semaines'. Il est intéressé, rapporte le média, et l'Etat français lui serait d'ailleurs favorable. Euronext fait état de volumes d'échanges moyens quotidiens de 8 231 millions d'euros sur ses marchés au comptant au mois de novembre 2019, en recul de 2,2% en comparaison avec la même période de l'année précédente. Oddo BHF a renoncé à son conseil d'achat sur l'action Orange, et devient neutre. 'Orange devrait rester dans son range', estime une note, qui ramène la cible visée de 16 à 14,5 euros.

