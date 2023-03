Marché: note de faiblesse après le flou de la Fed information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse jeudi matin, les investisseurs devant digérer la volonté affichée par la Réserve fédérale de poursuivre ses hausses de taux en dépit des inquiétudes entourant la santé du système bancaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de 14 points à 7133,5 points, annonçant un léger repli à l'ouverture.



Sans surprise, la Fed a relevé mercredi l'objectif de taux de ses fonds fédéraux d'un quart de point, tout en déclarant envisager de nouvelles hausses de taux au vu de l'inflation toujours plus élevée que prévu.



Les acteurs de marché en déduisent qu'il pourrait il y avoir un ou deux nouveaux relèvements supplémentaires de 25 points, mais pas de troisième, ce qui laisse espérer un 'pivot' dans le courant du second semestre.



Concernant les récentes secousses connues par les places financières, la Fed a reconnu que les turbulences bancaires étaient susceptibles d'affecter à la fois la croissance et l'emploi aux Etats Unis.



Face au flou entretenu par la Fed sur le calendrier de ses prochaines hausses de taux, Wall Street a fini sur une note de faiblesse hier soir, le Dow Jones et le Nasdaq ayant tous deux reculé de 1,6%.



Sur le marché des changes, le dollar a fait les frais de la baisse de la Bourse de New York et des inquiétudes au sujet de la croissance, le billet vert se traitant désormais autour de 1,0910 face à l'euro.



Le mouvement d'aversion au risque a profité aux obligations, faisant reculer le rendement des Treasuries à 10 ans - l'emprunt de référence aux Etats-Unis - en direction de 3,50%.



Emportés par la baisse de Wall Street, les cours du pétrole sont eux aussi repartis à la baisse, le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,7% à 70,4 dollars.



L'or, valeur refuge par excellence, a profité du repli de Wall Street et du dollar dans un mouvement de 'fuite vers la qualité' qui porte le métal fin en hausse de 0,9% à 1981,9 dollars l'once, toujours à des plus hauts historiques.



La journée de jeudi s'annonce pauvre en indicateurs économiques, mais les échanges pourraient s'animer à la mi-journée au moment des décisions de la Banque d'Angleterre (BoE).



Alors que les économistes attendaient jusqu'ici une hausse de taux limitée de 25 points de base, l'annonce hier d'une ré-accélération de l'inflation au mois de février milite, selon certains, pour un relèvement de 50 points.