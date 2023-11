Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: ni surprise avec les 'minutes', ni avec Nvidia information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 07:54









(CercleFinance.com) - Les jeux étaient fait dès les premiers échanges (légères baisses de -0,2% à -0,6%) et les scores se sont figés durant les 6 dernières heures de cette séance, placée soit sous le signe d'une 'camisole algorithmique'... soit d'un soudain désintérêt des investisseurs qui ne croient plus utile de renforcer les portefeuille après 12% de hausse en ligne droite depuis le 26 octobre et à 24H d'un 'pont' de 4 jours.



Le suspens aurait pu rebondir après la clôture mais les trimestriels de Nvidia s'imposent comme un 'non-événement'.



Le S&P500 a pâti du repli des semiconducteurs et des valeurs bancaires avec Zions -4,1%, Comerica -2,3%, Morgan Stanley -1,6%, Goldman Sachs et Bank of America -1,3%...



Le Nasdaq cède -0,59% dans le sillage du repli collectif de Qualcomm (-1,9%), Microchip et AMD (-2%), Applied Materials (-2,2%), Micron (-2,4%), Intel (-2,5%), Lucid et Paypal (-2,8%), Marvell Techno (-3%), ON Semiconductors (-3,2%)... et Nvidia a cédé 0,9% en amont de ses résultats, probablement le point d'orgue de cette courte semaine boursière à Wall Street.



Le champion des puces très prisées par les géants de l'IA annonce des résultats 'supérieurs aux attentes' comme 99,9% des opérateurs s'y préparaient mais cette fois-ci, pas d'énorme surprise (les attentes étaient très élevées) et cela se ressent puisque le cours n'a pas réagi sur le coup puis s'est légèrement affaissé de -1,2% par la suite (en 'after hours') soit un repli global de -2% sur la séance.



Les 'minutes' de la FED ont été publiées à 20H dans l'indifférence générale: les membres de l'institut monétaire confirment que si les conditions monétaires se sont resserrés et que cela commence à freiner l'économie, l'inflation reste 'persistante'.

De nouvelles hausses de taux 'restent sur la table' si le maintien aux niveaux actuels ne permettent pas de se rapprocher de l'objectif des 2% (personne ne croit à une future hausse, le risque est estimé à 0% d'ici début 2024).



C'est assez conforme au contenu des dernières interventions de Jerome Powell et les opérateurs retiendront que la FED évoque de plus en plus souvent un ralentissement et de moins en moins souvent le risque de nouvelle vague d'inflation.



La réaction des marchés obligataires a été imperceptible entre 20H et 21H mais une petite détente s'est imposée en fin de séance avec -3Pts à 4,4030% ce qui demontre que les 'minutes' sont en ligne avec les anticipations.



Difficile de cerner une date à laquelle la FED commencera à baisser ses taux, mais il semble que la banque centrale américaine ne sache pas elle-même quand ce moment viendra (Wall Street pense que ce sera lié au risque de remontée du chômage).



Les chiffres des ventes de logements anciens attendus cet après-midi aux Etats-Unis constituaient le principal rendez-vous 'macro' du jour.



Après un modeste rebond en début d'année, la tendance est à nouveau négative sur le marché américain de l'immobilier du fait de taux d'emprunt historiquement élevés et de prix qui restent inaccessibles, ce qui bride toute possibilité de reprise.



Les ventes de logements existants ont chuté de 4,1% à 3,79 millions d'unités en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, alors que les économistes les attendaient autour de 3,90 millions.

Les ventes se sont inscrites en baisse dans trois des quatre principales régions du pays (Nord-Est, Sud et Ouest), mais sont restées inchangées dans le Midwest, précise la NAR.



Sur un an, les reventes de logements ont chuté de 14,6%. Faute d'offre, le prix médian des logements reste artificiellement tendu: il a augmenté de 3,4% pour atteindre 391.800 dollars, signant un quatrième mois consécutif de progression en rythme mensuel.





