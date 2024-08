Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: New York plombé par les tensions sur les taux information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street avait bien entamé la journée avec des indices bien partis pour une 10ème séance de hausse sur 11, mais ils se sont progressivement enfoncés dans le rouge, jusqu'à perdre plus de 1% pour le 'S&P' et 1,8% pour le Nasdaq.



Les indices US se sont redressés de quelques fractions à deux minutes de la clôture, ce qui leur a évité de finir au plus bas du jour. Le Dow est ainsi remonté de -0,6% vers -0,4% à 40.712, et le S&P500, de -1,1% vers -0,9% à plus de 5.570.



Le Nasdaq Composite (à 17.619) et le Nasdaq-100 (à 19.491) ont chuté de -1,7% dans le sillage de NXP et ASML -3,7%, AMD -4,1%, Applied Materials -4,2%, ON Semiconductor -4,4%, Tesla -5,6%, Mongo-DB -5,8%, Intel -6,1%.



Le S&P500 a perdu -0,9% alors que l'indice 'magnificent 7' a terminé en baisse de -2,4%, avec Nvidia -4%, Amazon et Microsoft -2,1%, Alphabet -1,3%... mais Meta a inscrit un plus haut absolu en début de séance avant de se replier. Le 'gadin du jour' est revenu à Advance Auto Parts avec -18% et peu après la clôture, Workday lâchait -5,5%.



Il semblerait que Wall Street ait mal digéré les déclarations de Patrick Harker (patron de la Fed de Philadelphie), interviewé sur CNBC ce jeudi vers 15 heures : il estimait que la Fed devait réduire ses taux 'méthodiquement' et que la 'trajectoire' importait davantage que l'intensité des assouplissements à venir (une façon de tempérer les attentes de -50 points de base le 18 septembre ?).



La dégradation du marché du travail s'assimile selon lui à un 'retour à la normale', ne préfigurant pas une récession. La structure du marché du travail US semble lui donner raison avec 1,2 offre d'emploi par demandeur à fin juillet (la conjoncture devient négative lorsque le ratio tombe sous 0,9/08)... mais la trajectoire des 'JOLTS' devrait tendre vers 1/1 d'ici la rentrée.



Les chiffres US les plus attendus de la semaine sont sortis ce jeudi : la croissance dans le secteur privé américain décélèrerait très légèrement en août, d'après l'indice PMI composite de S&P Global ressorti à 54,1 en estimation flash, après 54,3 pour le mois précédent.



'La croissance solide de la production masque une divergence croissante entre secteurs', soulignait toutefois S&P Global, mentionnant une expansion accentuée des services alors que la production manufacturière a baissé pour la première fois depuis janvier.



Par ailleurs, le Département du Travail a enregistré 232.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 12 août, un chiffre en hausse de 4.000 par rapport à la semaine précédente.



Vendredi, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell prononcera un discours qui sera suivi de près par les investisseurs : on ne peut exclure une forme de déception chez certains analystes qui s'attendaient à ce qu'il ouvre la porte à une baisse des taux de 50 points de base dès le 18 septembre.



Il semble qu'une partie des spécialistes ait renoncé à ce scénario après la prestation de Patrick Harker : le rendement des Treasuries à 10 ans a rebondi de +9 points de base vers 3,865%, le '2 ans' a affiché +10 pb à 4,023% et le '30 ans', +8 pb à 4,134%.





