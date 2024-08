Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: New York confiant dans l'attente de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wall Street a démarré la semaine avec enthousiasme ce lundi, à quelques jours de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming) : le Dow Jones s'est adjugé près de 0,6% à 40896, le S&P500, environ 1% à 5608 et le Nasdaq Composite, 1,4% à 17876.



Les investisseurs affichaient ainsi leur confiance en attendant, en particulier, l'intervention du président de la Fed vendredi prochain : ils espéraient pouvoir y déceler des signaux confortant la perspective d'assouplissement de la politique monétaire américaine.



'Le discours liminaire du président Powell constituera un premier test de la façon dont les décideurs de la politique monétaire perçoivent les récentes données américaines et la baisse des attentes en matière de taux d'intérêt aux Etats-Unis', estimait ainsi Capital Economics.



'Nous pensons que, même s'il voit d'un mauvais oeil les récentes spéculations sur une baisse des taux de 50 points de base en septembre, le message global est susceptible de conforter l'idée que les baisses de taux sont désormais imminentes', poursuivait-il.



Pour l'heure, l'indice américain des indicateurs avancés est ressorti en début de séance en baisse de 0,6% pour juillet, une baisse plus forte que prévu, mais sans signaler encore de récession à venir aux Etats-Unis, selon le Conference Board qui l'a publié.



Au cours de la semaine, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des ventes de logements de juillet, de l'indice PMI préliminaire pour le mois d'août, ainsi que de résultats trimestriels comme ceux de Lowe's, Medtronic, Analog Devices ou Target.



En attendant, Estée Lauder a perdu 2,2% après la publication trimestrielle du groupe de cosmétiques, accompagnée de perspectives décevantes pour l'exercice qui commence en raison de la faiblesse de la consommation en Chine.





