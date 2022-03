Marché: nette tendance haussière sur les bourses européennes information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 12:06

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en nette progression ce matin, Paris bondissant de 2,3%, devant Francfort (+2%) et Londres (+1%).



Sur le plan géopolitique, les pourparlers ont repris entre Kiev et Moscou laissant planer l'espoir d'un apaisement du conflit, voire d'un cessez-le-feu entre les belligérants.



De son côté, le président ukrainien a renouvelé ses appels aux pays occidentaux, les exhortant de renforcer leurs sanctions contre la Russie via un embargo sur le pétrole russe. En attendant, les ministres de l'énergie du G7 ont rejeté les exigences de Vladimir Poutine au sujet d'un paiement en roubles du gaz russe.



Malgré ces tensions, les investisseurs ont pu constater la baisse du cours du baril, le Brent s'échangeant aujourd'hui contre 112$ quand il en fallait 120$ il y a 24 heures, et alors qu'une réunion de l'OPEP est prévue jeudi.



Outre-Atlantique, Wall Street fait montre d'une résilience certaine face à la hausse des taux.



'Le rendement des bons du Trésor américain à cinq ans a dépassé celui à 10 ans', souligne Liberum, précisant néanmoins que 'l'écart entre les rendements à deux et à 10 ans (écart le plus couramment utilisé) est resté positif'.



Sur le plan des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance des résultats de l'enquête de conjoncture de l'Insee auprès des ménages français. La confiance des ménages français baisse fortement en mars, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd six points pour s'établir à 91 et se situe ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



On attend dans l'après-midi, de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.



Dans l'actualité des valeurs européennes, enfin, Nokia a annoncé avoir été sélectionné par Chunghwa Telecom (CHT) dans le cadre d'un contrat de deux ans pour améliorer son réseau 5G dans les régions du centre et du sud de Taïwan.



Empire Offshore Wind, une joint-venture entre Equinor et bp, a attribué un contrat à Maersk Supply Service pour l'affrètement de son nouveau navire d'installation éolienne (WIV) qui mettra en place les turbines Vestas V236-15MW du projet.



Enfin, Holcim annonce que son conseil d'administration a décidé d'engager le processus de sortie du marché russe conformément aux valeurs de l'entreprise d'opérer de la manière la plus responsable.