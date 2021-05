Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : nette tendance haussière en Europe Cercle Finance • 14/05/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les principales places européennes sont bien orientées pour cette dernière séance de la semaine, Londres progressant de 0,7% devant Paris (+0,6%) et Francfort (+0,5%). Hier, la Bourse de New-York avait fini en nette hausse (+1,2% pour le S&P 500), après trois séances consécutives de repli. 'Dans la zone euro comme aux États-Unis, les banquiers centraux s'accrochent à leur discours de maintien d'une politique durablement très accommodante', estiment les analystes de chez Aurel BGC. 'Les dernières statistiques d'inflation, en particulier en Allemagne et aux Etats-Unis ne les inquiètent - officiellement - pas'. Chez Deutsche Bank, on rappelle que 'les orateurs de la Fed ont aidé hier à rassurer les investisseurs sur le fait que la banque centrale n'était pas pressée de relever les taux, et les attentes de futures hausses de taux ont légèrement baissé par rapport la veille'. Les analystes s'interrogenttout de même : la remontée de l'inflation va-t-elle provoquer une remontée rapide des taux longs? En attendant d'en savoir plus, les opérateurs pourront prendre connaissance dans l'après-midi d'une série de nouveaux indicateurs sur l'économie américaine, avec la publication des chiffres des ventes de détail, des prix à l'importation et de la production industrielle du mois dernier, puis des stocks des entreprises de mars et de l'indice UMich de confiance du consommateur. Du côté de l'actualité des valeurs, Danone recule de près de 2%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Goldman Sachs de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours abaissé de 60 à 53 euros, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel réduites sur 2021-23. Atlantia, société de gestion des autoroutes italiennes, publie un chiffre d'affaires de 2 MdsE au titre du 1er trimestre, en recul de 8% par rapport à la même période un an plus tôt. Enfin, Genomic Vision a annoncé avoir terminé avec succès le premier volet d'un accord de recherche en trois parties pour la caractérisation génétique des banques de cellules de Sanofi, premier volet initié en 2019.

