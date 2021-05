Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : nette tendance baissière en Europe Cercle Finance • 19/05/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont en net recul ce matin, dans le sillage du S&P 500 qui lâchait 0,8% hier à la fermeture. Francfort cède ainsi 1,3% devant Londres (-1%) et Paris (-0,8%). Après les récentes inquiétudes quant à un retour de l'inflation, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque de France, s'est voulu rassurant, rapporte Aurel BGC. Il a en effet indiqué qu'il n'y avait 'aucun risque de retour durable de l'inflation dans la zone euro' et que 'la politique monétaire de la BCE restera très accommodante, pendant longtemps'. Dans ce contexte, les chiffres de l'inflation publiés ce matin seront scrutés avec intérêt: d'après Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,6% en avril 2021, contre 1,3% en mars, et celui de l'Union européenne s'est monté à 2,0%, contre 1,7%. Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel du mois dernier proviennent de l'énergie, suivis des services, de l'alimentation, alcool et tabac, et des biens industriels hors énergie, précise Eurostat. Les opérateurs de marché seront également attentifs au compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), attendu ce soir. 'L'appréciation des membres sur l'évolution de l'inflation sera regardée avec attention', assure-t-on chez Aurel BGC. Dans l'actualité des valeurs européennes, Porsche (-2%) a présenté un résultat après impôts de 995 millions d'euros au 1er trimestre, contre 99 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente. La direction vise un résultat positif du groupe après impôts compris entre 2,6 milliards d'euros et 4,1 milliards d'euros pour l'exercice 2021. Bayer (-0,6%) annonce la disponibilité commerciale de variétés de tomates sélectionnées pour contrer le virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV), des variétés offrant une forte résistance intermédiaire à ses symptômes sur les feuilles et les fruits. Enfin, Société Générale (+2%) indique que son assemblée générale, qui s'est tenue le 18 mai, a approuvé notamment le dividende par action fixé à 0,55 euro, dividende qui sera détaché le 25 mai et mis en paiement à compter du 27 mai.

