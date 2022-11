Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: net redressement ce vendredi information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se redressent nettement ce vendredi (+0,9% à Londres, à Francfort et à Paris), alors que les craintes d'une escalade des tensions géopolitiques après la chute du missile en Pologne tendent à s'apaiser.



Le climat général demeure favorable aux actions grâce notamment au recul des anticipations d'inflation, à la perspective d'un ralentissement des hausses de taux et à la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie.



'Un sentiment d'inquiétude plane toujours en raison d'une conjoncture économique morose. L'inflation reste évidemment au coeur des préoccupations et son effet se fait ressentir dans les perspectives des entreprises', estime néanmoins Kiplink.



'Les mises en garde de plusieurs responsables de la Fed sur l'évolution des taux d'intérêt a certes jeté un froid, mais Wall Street est parvenue à clôturer au-dessus de ses plus bas du jour car leur point de vue pourrait bien être minoritaire', poursuit-il.



De ce côté de l'Atlantique, les ventes au détail en volume du Royaume Uni ont rebondi de 0,6% au mois d'octobre par rapport à septembre, la hausse des achats d'essence ayant plus que compensé le repli du poste alimentaire.



Sur le front des valeurs, Burberry gagne 1% à Londres alors que différents brokers reviennent sur le dossier au lendemain des résultats semestriels de la maison de luxe, dont Stifel qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé.



A Paris, Scor (+4%) prend la tête du SBF120 après que le réassureur, en réaction à la décision prise par S&P Global Ratings d'abaisser ses notes de crédit de 'AA-' à 'A+', a affirmé mettre 'tout en oeuvre pour améliorer sa rentabilité'.





