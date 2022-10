Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: net redressement attendu à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir de l'avant à en croire des futures sur le CAC40 en rebond de l'ordre de 0,9% vers 6040 points, après une consolidation de 0,9% à l'image de l'ensemble des places européennes et dans une bien moindre mesure de Wall Street.



Les marchés ont été pénalisés mercredi par des données macroéconomiques meilleures que prévu aux Etats-Unis (rapport ADP sur l'emploi, indice ISM non manufacturier), de nature donc à conforter la Fed dans le durcissement en cours de sa politique monétaire.



Les valeurs de l'énergie se sont toutefois globalement distinguées à la hausse, comme TotalEnergie qui a pris 1,1%, dans le sillage des cours du pétrole après la décision, plus vigoureuse que prévu, prise par l'OPEP+ à l'issue de sa réunion.



'L'OPEP+ a annoncé qu'elle réduirait sa production de deux millions de barils par jour, sa plus forte réduction depuis 2020, malgré la pression des États-Unis pour continuer à pomper du pétrole afin d'atténuer les tensions d'approvisionnement', rappelle Wells Fargo.



Au chapitre des statistiques du jour, figurent au calendrier les commandes à l'industrie allemande et les ventes de détail dans la zone euro pour le mois d'août, ce matin, puis les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, cet après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Colas Rail, filiale de Bouygues, annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe familial allemand Hasselmann, spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires.



Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Engie a confié à un prestataire de services d'investissement la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition d'un nombre maximum de 17 millions d'actions.