Marché : net rebond des indices européens

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes reprennent des couleurs ce matin, Paris gagnant 0,8%, devant Londres (+0,6%) et Francfort (+0,4%), malgré la publication d'indicateurs économique mitigés concernant la zone euro. Ainsi, la croissance dans le secteur des services de la zone euro a connu un nouvel affaiblissement au mois de septembre, les difficultés d'approvisionnement ayant notamment pesé sur l'activité. Les résultats définitifs de l'enquête menée par le cabinet IHS Markit auprès des directeurs d'achats fait ressortir un indice PMI final de l'activité dans le secteur de 56,4 le mois dernier, contre 59 en août. Selon IHS Markit, ce ralentissement de la croissance pour le deuxième mois consécutif serait dû aux pénuries de matières premières qui ont entravé l'activité des fabricants comme des prestataires de services. Par ailleurs, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE en août 2021 par rapport à juillet 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juillet 2021, les prix avaient augmenté de 2,5% dans la zone euro et dans l'UE. En août 2021, par rapport à août 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,4% dans la zone euro et de 13,5% dans l'UE. Les prix à la production industrielle dans la zone euro ont augmenté de 2,0% dans le secteur de l'énergie en août 2021 par rapport à juillet 2021. Ce matin, Aurel rappelle que l'OMC a relevé ses prévisions de croissance mondiale du commerce pour 2021 (10,8%) et 2022 (4,7%), tout en mettant en garde contre 'une reprise à deux vitesses qui ne profiterait pas aux pays pauvres'. Les marchés restent par ailleurs exposés à de nombreuses incertitudes, aussi bien autour de l'inflation que de la croissance Chinoise, des taux, ou encore du dossier Evergrande, géant surendetté de l'immobilier chinois. Dans l'actualité des valeurs européennes, Bayer annonce aujourd'hui un investissement de 400ME afin d'augmenter ses capacités de production de produits de contraception à Turku (Finlande) et construire un nouveau site de production à Alajuela (Costa Rica). De son côté, AstraZeneca a indiqué aujourd'hui avoir déposé aux Etats-Unis une demande d'autorisation en urgence auprès de la FDA pour son traitement prophylactique contre le Covid-19, une combinaison d'anticorps monoclonaux à longue durée d'action (LAAB). Enfin, le titre Infineon signait l'une des meilleures performances de l'indice DAX en début de séance, après que les objectifs annuels ont été confirmés à l'occasion d'un 'capital markets day' virtuel. Le fabricant de puces allemand vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 11 milliards d'euros en 2021 pour une marge d'exploitation d'au moins 18%.

