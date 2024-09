Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: ne pas avoir peur d'acheter au plus haut, dit UBS information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Les investisseurs ne doivent pas se sentir effrayés à l'idée d'acheter des actions lorsque celles-ci évoluent à des plus hauts historiques, assurent lundi les équipes de stratégie d'UBS.



Ces commentaires interviennent alors que l'indice Dow Jones a enchaîné les records la semaine passée, tandis que le S&P 500 est désormais revenu à moins de 1% de son zénith absolu, atteint le 16 juillet dernier.



Sur le Vieux Continent, l'indice paneuropéen de référence, le STOXX Europe 600, a lui aussi établi de nouveaux sommets la semaine dernière.



'Pour certains investisseurs, l'idée d'acheter des actions alors que celles-ci évoluent à des plus hauts historiques suscitent des inquiétudes concernant des pertes potentielles', rappelle Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS.



'Mais en jetant un coup d'oeil à l'histoire, on se rend compte que les risques sont bien moins importants que ce que l'on pourrait penser', ajoute-t-il.



D'après l'analyste, les pertes subies par les investisseurs tendent en effet à être moins prononcées lorsque ces derniers ont pris leurs positions sur des sommets.



'Les investisseurs doivent bien avoir en tête que l'atteinte de records absolus n'est pas forcément synonyme de pic de marché', souligne Mark Haefele.



Avec le cycle de baisses des taux qui s'enclenche, détenir des liquidités va s'avérer bien moins intéressant dorénavant, poursuit-il, ce qui le conduit à recommander aux investisseurs de faire 'travailler' leur excès de trésorerie.



Il souligne, à ce titre, que des portefeuilles bien équilibrés - de type 60% grandes capitalisations américaines/40% bons du Trésor américains - affichent à ce titre un potentiel de pertes inférieurs à ceux uniquement composés d'actions.



'Nous jugeons que l'environnement actuel marqué par un reflux de l'inflation, un assouplissement monétaire probable et une croissance économique modérée est favorable à la fois aux actions et aux obligations', conclut le stratège.





