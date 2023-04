Marché: Natixis à la recherche d'opportunités information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 14:48

(CercleFinance.com) - Alors que le 1er trimestre de l'exercice 2023 vient de s'achever, la Fed poursuit sa politique restrictive afin de lutter contre l'inflation. Et le combat ne semble pas encore gagné pour la banque centrale états-unienne dirigée par Jerome Powell.



Ainsi, bien que l'inflation US soit ressortie au-dessous des attentes à 5% vs 5,1% sur un an en avril, l'inflation sous-jacente a quant à elle augmenté, passant de 5,5% à 5,6%, notamment portée par la hausse des prix observée dans les services.



Dans ce contexte, chez Natixis, Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements, et Stephen Ausseur, directeur gestion conseillée, surveillent de près le redressement des indicateurs et des perspectives de croissance. Et sont attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter.



'Pour l'instant nous sommes surexposés mais nous devrions retrouver un niveau neutre d'ici à quelques semaines puis être sous-exposés sur le marché action d'ici l'été', indiquent les deux hommes.



Leur idée? S'orienter vers l'obligataire souverain afin d'équilibrer leur portefeuille, les taux obligataires permettant d'effacer le mouvement de baisse enclenché après la faillite de SVB.



Alors que les prévisions du FMI tablent sur un recul de la croissance mondiale (celle-ci devrait passer de 3,4% en 2022 à 2,9% en 2023), la réouverture de la Chine intéresse les investisseurs. Toujours selon le FMI, après +3% en 2022, l'empire du Milieu pourrait atteindre une croissance de 5,3% en 2023 puis 4,9% en 2024.



Sur le vieux continent, l'Indice Stoxx600 qui rassemble les 600 principales capitalisations boursières européennes a mis en évidence les performances depuis le début de l'année de plusieurs secteurs, à l'instar de la distribution (+21,7%), des technologies (+20,6%) des voyages et loisirs (+19,9%), de l'Auto (+17,3%) ou encore de la construction (+15%).



Selon Natixis, ces données d'activité confirment une croissance plus solide qu'initialement anticipé. Le scénario d'un freinage substantiel de l'économie commence ainsi à être écarté, au profit de celui qui verrait les banques centrales poursuivre leur lutte contre l'inflation en poursuivant finalement leur politique restrictive.



Toutefois, 'l'ampleur du resserrement réalisé aux USA justifie une approche plus prudente permettant de mesurer les effets produits sur le cycle. C'est pourquoi la Réserve Fédérale américaine (Fed) a confirmé le rythme plus modéré des hausses de taux avec une remontée de nouveau de 25 pb. En zone euro, la BCE a en revanche poursuivi son action avec une hausse de 50 pb.'



A ce stade, les marchés attendent en effet une nouvelle une inflexion de la part des banques centrales. 'Les marchés ont réagi avec un calme relatif aux turbulences récentes, abandonnant une partie des gains réalisés sur le début de l'année, sans pour autant corriger significativement. Ce contexte plus volatil invite à un pilotage actif de l'exposition au risque', souligne l'établissement financier.



A plus long terme, Natixis identifie le risque d'un passage en récession de l'économie au travers du resserrement des conditions de financement.