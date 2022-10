Marché: mouvements anecdotiques sur les places européennes information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 11:33

(CercleFinance.com) - Les mouvements à l'oeuvre sur les places boursières européennes ce matin sont peu significatifs : Londres cède 0,1% tandis que Paris est à l'équilibre et que Francfort grappille 0,1%,



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres concernant les ventes du commerce de détail dans le vieux continent. Ainsi, en août 2022, leur volume corrigé des variations saisonnières a reculé de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à juillet 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Un mois plus tôt, en juillet 2022, le volume du commerce de détail avait déjà baissé de 0,4% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE.



En août 2022, par rapport à août 2021, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 2,0% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE.



Par ailleurs, outre-Rhin, l'Office fédéral de la statistique a dévoilé un recul de 2,4% en août des commandes à l'industrie manufacturière allemande, par rapport au mois précédent.



Toujours sur le plan des statistiques, seront publiés à 14h30 les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

FedEx: un médiateur fédéral invité dans les négociations



FedEx annonce que sa filiale et l'Air Line Pilots Association (ALPA) ont conjointement demandé l'aide du National Mediation Board (NMB) dans le cadre des négociations en cours sur le salaires des pilotes.



Le NMB est une agence gouvernementale des Etats-Unis qui sous-traite certains accords de travail pour certaines entités comme les compagnies aériennes, les chemins de fer et les sociétés de transport express.



FedEx indique que sa convention collective actuelle est modifiable -et donc négociable- depuis le 1er novembre 2021. Entamées depuis des mois, les négociations ont abouti dans 8 des 12 sections ouverte avec toutefois 'une poignée de questions non résolues dans les sections ouvertes restantes'.



'Nous sommes convaincus que l'implication d'un médiateur fédéral aidera les parties à accélérer le processus de négociation et, en fin de compte, à résoudre les quelques problèmes restants', a déclaré Don Dillman, vice-président principal, Opérations aériennes, FedEx Express.



'Nous espérons qu'une médiation accélérée nous permettra de conclure les négociations et de parvenir à un accord juste et raisonnable pour les pilotes, les autres employés de FedEx, nos clients et nos parties prenantes', a-t-il conclu.