Marché: morosité sur le continent après le PMI manufacturier

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce jeudi (+0,4% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,8% à Paris), au lendemain de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC) et après des indices PMI manufacturiers assez ternes sur le vieux continent.



'Le FOMC a reconnu que la progression de l'inflation a marqué le pas au premier trimestre et par conséquent, que les responsables politiques sont devenus moins confiants dans la capacité de l'inflation à revenir durablement à 2%', note Tiffany Wilding, chez PIMCO.



'Toutefois, le président de la Fed, Jerome Powell, n'a pas évoqué la possibilité de nouvelles hausses. Il a réaffirmé une politique monétaire restrictive et qu'une prochaine mesure d'augmentation des taux était peu probable', poursuit l'économiste.



De ce côté-ci de l'Atlantique, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 46,1 en mars à 45,7 en avril, signalant ainsi une nouvelle détérioration de la conjoncture du secteur, avec de fortes divergences de tendances à l'échelon national.



'La faiblesse de la demande est par ailleurs flagrante, en témoigne notamment le plus fort recul du volume global des nouvelles commandes enregistré depuis quatre mois', pointe Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les publications trimestrielles de Teleperformance (+10% à Paris), ING (+5% à Amsterdam) et Shell (+1% à Londres), mais délaissent celles de Novo Nordisk (-2% à Copenhague) et Hugo Boss (-3% à Francfort).





