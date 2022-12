Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: morosité pour finir une année 2022 difficile information fournie par Cercle Finance • 30/12/2022 à 15:47

(CercleFinance.com) - Alors que Londres a clôturé en recul de 0,8% en milieu de journée, les autres grandes places européennes se dirigent vers des pertes du même ordre ce vendredi (-1% à Francfort, -0,8% à Paris), finissant ainsi dans la morosité une année 2022 difficile.



Si le FTSE 100 est parvenu a grappillé environ 1,2% sur l'année qui s'achève -aidé par un secteur des matières premières bien représenté à Londres-, le DAX et le CAC40 affichent à ce stade des reculs annuels de l'ordre respectivement de 12% et de 9%.



'À quelques heures de la fin d'un exercice 2022 qui restera dans les mémoires, le bilan n'est clairement pas brillant pour les places boursières', constate Kiplink, qui pointe la pire performance des actions mondiales depuis la crise financière de 2008.



'L'environnement n'a pas changé avec des marchés toujours inquiets d'une probable récession à venir sur fond d'envolée des prix et de Banques centrales engagées à combattre coûte que coûte cette flambée de l'inflation', explique la société de gestion.



'On peut considérer que 2023 s'inscrira dans la lignée de 2022 avec et toujours les frappes en Ukraine menées ces derniers jours par la Russie qui confortent l'hypothèse que la paix n'est pas encore à portée de main', estime-t-elle en outre.



Dans ce contexte difficile, Euronext fait état de 83 introductions en Bourse réalisées en 2022, ayant permis une levée de 3,8 milliards d'euros, des chiffres néanmoins très inférieurs aux 212 introductions en Bourse et 26 milliards d'euros levés de 2021.



Seule donnée parue ce matin en Europe, l'inflation espagnole en rythme annuel a ralenti à 5,8% en données totales en décembre, poursuivant ainsi sa dynamique depuis son pic de 10,8% de juillet dernier, mais a au contraire accéléré à 6,9% en données sous-jacentes.



Du côté des valeurs, Enel cède 1% à Milan, alors que l'électricien a finalisé la vente de la totalité de sa participation dans le distributeur d'électricité brésilien Enel Goiás, pour un montant équivalent à environ 1,6 milliard de dollars.