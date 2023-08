Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: morosité malgré la croissance britannique information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent nettement ce vendredi (-1% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,7% à Paris), dans un contexte plus large de morosité pour les grandes places mondiales, à l'image de Wall Street qui a fini sur des gains ténus d'un peu plus de 0,1% jeudi.



'Les marchés boursiers asiatiques évoluent pour la plupart à la baisse après que le rallye de Wall Street hier soir se soit estompé vers la fin de la séance', notait ce matin Deutsche Bank, qui pointait aussi un regain d'inquiétudes pour certains constructeurs immobiliers chinois.



Dans ce contexte, les opérateurs ne réagissent guère à la croissance de 0,2% du PIB britannique annoncée par l'ONS, en première estimation, pour le deuxième trimestre 2023, après une croissance de 0,1% sur les trois premiers mois de l'année.



Autre donnée macroéconomique de la matinée, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) est remonté de 0,1 point à 7,2% de la population active au deuxième trimestre, selon l'Insee.



Dans l'actualité des valeurs, UBS grimpe de 5% à Zurich, après la résiliation volontaire par la banque des contrats de garantie conclus avec la Confédération helvétique et la Banque nationale suisse (BNS), dans le cadre du rachat de Credit Suisse.



KBC gagne près de 2% à Bruxelles, alors que le bancassureur s'apprête à lancer dès ce lundi un programme de rachat d'actions, dans le but de distribuer le capital excédentaire pour lequel il a reçu l'autorisation nécessaire de la BCE.





