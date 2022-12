Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: morosité générale sur les places mondiales information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent encore à céder du terrain (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,6% à Paris) dans un contexte plus général de morosité sur les places mondiales, comme l'a illustré la clôture en repli à Wall Street la veille (-0,9% sur le S&P500).



'Les espoirs d'un rally de Noël commencent à s'amenuiser', constatait lundi soir Wells Fargo, pointant des craintes de récession à la suite de la promesse de la Fed de continuer à relever ses taux jusqu'à ce qu'elle soit convaincue d'une inflation maîtrisée.



La déprime a aussi dominé cette nuit sur les places asiatiques, en particulier Tokyo (-2,5% pour le Nikkei) sur fond d'une décision surprise de la Banque du Japon d'élargir la marge de fluctuation des rendements des emprunts d'Etat à long terme.



'Les marchés financiers parient que la faiblesse du yen et la hausse des prix à la consommation forceront la banque centrale japonaise à finalement abandonner sa politique monétaire ultra accommodante', indique Kiplink dans son point du jour.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Electrolux recule de plus de 1% sur l'OMX après un report par le groupe électroménager de la cession de son usine américaine de Memphis, qui ne sera pas finalisée avant le premier semestre de l'année prochaine.



Surtout, Engie lâche 6% à Paris, le groupe énergétique ayant fait part de charges liées aux mesures pour limiter la rente inframarginale liée aux prix de l'électricité, mesures prises dans certains pays européens qui impacteront ses résultats en 2022 et 2023.





