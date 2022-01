Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: moral soutenu par la décision de la BPC information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 11:32

(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street doit rester fermée ce lundi pour Martin Luther King's Day, les Bourses européennes entament la semaine du bon pied (+0,7% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,5% à Paris) après une nouvelle rassurante en provenance de Chine.



'La Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé cette nuit ses taux d'intérêt afin de soutenir la reprise de la deuxième économie du monde', souligne ainsi Kiplink, notant qu'elle va ainsi à contre-courant des autres grandes banques centrales.



'La croissance plus forte que prévu de l'économie chinoise et cette intervention, attendue par les économistes, montre la détermination de Pékin à éviter un ralentissement trop brutal', commente la société de gestion.



Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre, entre autres, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les chiffres de l'inflation au Royaume Uni et dans la zone euro, ou encore l'indice du climat des affaires en France.



Aux Etats-Unis, sont attendus cette semaine les indices d'activité Empire State et Philly Fed, les chiffres de la construction résidentielle et les ventes de logements anciens pour le mois dernier, ainsi que l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board.



Dans l'actualité des valeurs, GSK (GlaxoSmithKline) grimpe de près de 4% à Londres après l'annonce par le groupe de santé du rejet de trois offres de rachat présentées par Unilever (-7%) en vue de la reprise de sa filiale de santé grand public.



Credit Suisse cède un peu plus de 1% à Zurich alors que son conseil d'administration a nommé Axel P Lehmann au poste de nouveau président de la banque, succédant à António Horta-Osório, qui a démissionné à la suite d'une enquête commandée par le conseil.