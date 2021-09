Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : moral plombé par les Etats-Unis et la Chine information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - La semaine commence dans la déprime sur les places européennes (-1,5% à Londres, -2,1% à Francfort, -2% à Paris) sur fond d'inquiétudes au sujet de la question budgétaire aux Etats-Unis et de la politique de régulation des autorités chinoises. 'Le congrès des Etats-Unis sera surveillé avec le vote concernant la hausse de la limite de l'endettement du pays', pointe IG France, rappelant que Janet Yellen a prévenu qu'en cas de défaut d'accord sur la dette rapidement, le pays pourrait être en défaut de paiement. 'La Chine sera également surveillée avec les craintes de voir le parti poursuivre sa régulation des grandes sociétés (...), alors que le second promoteur immobilier chinois Evergrande fait face à de plus en plus de difficultés face à sa dette', ajoute-t-il. Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les jours prochains verront paraitre, aux Etats-Unis, des chiffres du secteur immobilier, les indicateurs avancés du Conference Board, l'indice PMI préliminaire et surtout la décision de politique monétaire de la Fed. De ce côté de l'Atlantique, seront publiés cette semaine, outre les PMI préliminaires, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne et une nouvelle estimation de la croissance espagnole au deuxième trimestre. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs devraient aussi prendre connaissance de plusieurs publications trimestrielles notables aux Etats-Unis, telles que celles de FedEx, General Mills, Nike ou encore Accenture. En attendant, AstraZeneca s'inscrit en hausse de près de 3% à Londres après la publication de résultats d'étude positifs sur Enhertu dans le cancer du sein, le traitement ayant notamment plus que triplé la survie sans progression de la maladie. Par ailleurs, on notera qu'Airbus fait son entrée dans le nouvel indice-phare de Francfort, le DAX40, à partir de ce jour, et sort concomitamment du MDAX dont le constructeur aéronautique faisait partie depuis sa naissance en 2000.

