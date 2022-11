Marché: moral déprimé par les propos de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce jeudi (-0,4% à Londres, -1,1% à Francfort, -0,8% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille où des propos de Jerome Powell plus 'faucon' que prévu ont jeté un froid, à l'issue de la réunion du FOMC.



Si le relèvement de 75 points de base des taux directeurs par la Réserve fédérale était largement attendu par les investisseurs, ceux-ci semblent toutefois avoir été surpris par le ton assez offensif adopté par son président Jerome Powell.



'Il a déclaré qu'il serait prématuré de faire une pause car il y a 'du chemin à parcourir' jusqu'à l'objectif d'inflation de 2%, et a également noté que le taux d'intérêt terminal sera très probablement plus élevé que prévu précédemment', pointe Wells Fargo.



Les regards se tournent maintenant vers la Banque d'Angleterre, qui tient à son tour sa réunion de politique monétaire et devrait très vraisemblablement faire part elle-aussi d'une hausse de taux directeurs, probablement de 75 points de base là aussi.



Ce tour de vis monétaire interviendrait alors même que le secteur privé britannique s'enfonce en zone de contraction, au vu de l'indice PMI composite qui recule encore à 48,2 pour le mois d'octobre, son plus bas niveau depuis janvier 2021.



Parmi les nombreuses publications de résultats d'entreprises de la matinée en Europe, les opérateurs sanctionnent lourdement BT Group et Geberit (-7% chacun), BMW (-6%) et Adecco (-3%), mais acclament BNP Paribas (+3%) et surtout ING (+7%).