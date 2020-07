Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Moderna entretient l'espoir Cercle Finance • 15/07/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin, dans le sillage de Wall Street qui a opéré un spectaculaire revirement à la hausse hier soir. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin juillet - s'octroie 55 points à 5061,5 points, annonçant un début de séance positif. A New York, les trois grands indices de référence ont tous fini dans le vert mardi, dans un marché soutenu entre autres par JPMorgan qui a lancé la saison des résultats trimestriels avec un bénéfice meilleur que prévu. Le Dow Jones a clôturé sur un gain de plus de 2%, l'optimisme des investisseurs ayant essentiellement profité aux poids lourds cycliques comme Caterpillar (+4,8%) et Home Depot (+3,2%). Le S&P 500 a regagné 1,3% et le Nasdaq Composite s'est adjugé de son côté 0,9%. Ce climat favorable s'est étendu à l'Asie, où la Bourse de Tokyo progressait de près de 1,6% mercredi en fin de séance, tandis que l'indice CSI 300 des principales capitalisations rebondissait plus modestement, de 0,2%. Les investisseurs semblent par ailleurs saluer les informations de la société de biotechnologie américaine Moderna, dont le vaccin expérimental contre le Covid-19 a permis le développement d'anticorps chez les 45 personnes ayant participé à son étude clinique de phase 1. 'Cela ne signifie pas qu'un produit sera forcément développé, mais il s'agit d'un pas important en vue de la découverte d'un vaccin', estiment les équipes de Danske Bank. L'action Moderna affichait des gains de plus de 16% en cotations après-Bourse suite à cette annonce. Si la tendance générale peut paraître favorable aux actions, les inquiétudes demeurent néanmoins autour du bras de fer entre Washington et Pékin après les déclarations de Donald Trump, qui a décidé de mettre fin au statut spécial de Hong Kong. Les investisseurs seront attentifs ce mercredi à la publication aux Etats-Unis de l'indice Empire State de la Fed de New York, des prix à l'importation, de la production industrielle et des stocks de pétrole. Sur le plan macroéconomique en Europe, les intervenants attendent simplement les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni.

