Marché : maintien d'un soutien budgétaire d'ampleur

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi matin, dans des marchés qui restent soutenus par le maintien d'un soutien budgétaire d'ampleur, en particulier aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 progresse de 17 points à 5028,5 points, annonçant un début de séance plutôt favorable. A Wall Street, les marchés d'actions américains ont signé une nouvelle rafale de records absolus hier. L'indice S&P 500 a notamment franchi la barre des 3500 points et le Nasdaq 100 a dépassé le cap des 12.000 points. Les investisseurs ont globalement salué l'intervention jugée 'accommodante' de Jerome Powell à l'occasion de l'ouverture du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Le patron de la Fed a déclaré accorder la priorité au plein emploi, ce qui signifie que la Réserve fédérale pourrait tolérer un peu plus d'inflation à terme. La puissance et le positionnement ultra-accommodant des banques centrales signifie d'après bon nombre d'analystes que le mouvement haussier des marchés boursiers est appelé à durer. Certains stratèges soulignent néanmoins qu'un certain niveau d'incertitude demeure compte tenu de l'absence d'une solution sanitaire et médicale définitive à l'épidémie de Covid-19. 'Alors que les actions mondiales se rapprochent de leurs sommets atteints avant la crise, les investisseurs commencent à se demander si nous sommes allés 'trop loin, trop vite'', jugent ainsi les équipes de SPDR. 'Malgré (des) signes encourageants, il existe certaines fragilités structurelles et des incertitudes persistantes autour de cette reprise, empêchant un retour complet au mode 'risk on'', insiste la filiale de State Street. Graphiquement, l'indice parisien semble évoluer sur un plateau depuis le récent débordement de la zone des 5005/5025 points, à en croire les analystes techniques. 'Une légère extension pourrait porter l'indice CAC 40 à 5105 points', indique Kiplink Finance. 'Cependant, le manque de volume a eu pour effet d'aplanir les moyennes mobiles à 30 et 60 jours et cet indicateur de faiblesse devrait peser à l'approche des 5080/5100 points', avertit le gestionnaire parisien. Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux indicateurs économiques: ils suivront, aujourd'hui, toute une salve de statistiques ayant trait à l'activité en France (PIB détaillé du deuxième trimestre, inflation, production industrielle...). Aux Etats-Unis sont attendus les chiffres très suivis des dépenses et des revenus des ménages au titre du mois de juillet, une donnée importante pour mesurer la bonne tenue de la consommation Outre-Atlantique.

