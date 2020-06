Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : lourd repli malgré une Fed accommodante Cercle Finance • 11/06/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les prises de bénéfices dominent largement sur les places européennes (-2,5% à Londres, -2,6% à Francfort et -2,9% à Paris) au lendemain de l'annonce -sans grande surprise- du maintien par la Fed d'une politique monétaire inchangée. 'Le comité a réaffirmé ses projections accommodantes, s'attendant à un chômage élevé et à une inflation basse pour encore un certain temps. Aussi, l'économie continuera d'avoir besoin d'un soutien massif de la politique monétaire', résume Commerzbank. Aucune donnée n'était prévue ce matin en Europe, mais les opérateurs prendront connaissance, en début d'après-midi aux Etats-Unis, des prix à la production pour le mois de mai et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Sur le front des valeurs, Unilever s'adjuge 2,6% à Amsterdam, alors que le groupe agroalimentaire et d'hygiène annonce un plan d'unification de sa structure juridique sous une seule maison-mère enregistrée au Royaume Uni. AkzoNobel recule par contre de 2,2%, le fabricant de peintures et de revêtements indiquant que la crise du coronavirus a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 30% au mois d'avril en comparaison annuelle. Infineon lâche 3,5% à Francfort, sur fond d'une reprise de couverture chez Crédit Suisse à 'sous-performance', opinion assortie d'un objectif de cours de 17 euros sur le titre du fabricant de semiconducteurs. Generali perd 2,6% à Milan, alors que la compagnie souhaiterait étudier des options stratégiques au sujet de ses activités d'assurances en Suisse, dont la vente d'une partie ou de la totalité, selon des sources de presse.

