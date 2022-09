Marché: lourd recul des places boursières européennes information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - Le repli des places boursières se poursuit et s'accentue en Europe. Ce matin, Paris perd 1,4% devant Londres (-2%) et Francfort (-2,1%).



De son côté, l'E-Stoxx50 lâche 2%, un repli qui frôle les 6,5% en une semaine dépasse 24% depuis le début de l'année...



Cette dynamique baissière est notamment entretenue par l'accumulation d'inquiétudes liées à la santé de l'économie, qu'il s'agisse de la remontée des taux ou du ralentissement de la croissance, ainsi qu'à l'absence d'indicateurs favorables ou encourageants à court terme.



La journée s'annonce d'ailleurs relativement pauvre en statistiques, mais de nombreux indicateurs économiques sont attendus d'ici à la fin de la semaine, dont des chiffres cruciaux de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis.



Dans ce contexte, l'aversion pour le risque continue de profiter au dollar: un euro s'échange désormais contre 0,9547$.



Le rendement des Treasuries à dix ans culmine pour sa part à 0,96%, tandis que le marché pétrolier recule en raison des inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande et de la vigueur du dollar.



Le baril de Brent perd 1,7% à 84,8 dollars tandis que le brut léger américain cède 1,6% à 77,2 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Dufry a remporté l'appel d'offres pour un contrat en régie à l'aéroport international de Chongqing, dans l'ouest de la Chine. Ce contrat de cinq ans permettra à Dufry d'exploiter cinq boutiques en duty-paid dans un terminal de l'aéroport.



Toujours en Chine, Kone indique avoir remporté une commande portant sur 40 ascenseurs et 104 escaliers mécaniques destinés à équiper une nouvelle ligne du métro de Fengdong, ligne s'étirant sur 15km et 9 stations.



Le distributeur néerlandais Ahold Delhaize a annoncé mercredi avoir l'intention de renouveler le mandat de son directeur général depuis 2018, Frans Muller.



Enfin, AkzoNobel a mis à jour ses prévisions et anticipe désormais un résultat d'exploitation ajusté compris entre 195 millions d'euros à 215 millions d'euros à l'issue du trimestre en cours, un objectiftrès inférieur au consensus des analystes, qui visait jusqu'ici un résultat opérationnel de 288 millions d'euros