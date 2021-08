Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Londres se distingue un peu avec l'emploi information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Si Londres se maintient à son équilibre sur fond d'un rapport sur l'emploi satisfaisant, les places continentales cèdent du terrain (-0,2% à Francfort, -0,4% à Paris), avec les inquiétudes persistantes au sujet de la pandémie de Covid-19. 'Beaucoup de nouvelles infections, de nombreuses hospitalisations et tout cela malgré des taux de vaccination élevés. Un regard sur Israël fait douter que les vaccinations soient la clé espérée d'un retour à la normalité', s'inquiète-t-on chez Commerzbank. Au Royaume Uni, l'office national de statistiques fait part d'un taux de chômage à 4,7% de la population active pour la période avril-juin, soit une baisse de 0,2 point par rapport à la période de trois mois précédente. 'Les pressions salariales sous-jacentes ont été raisonnablement contenues, et nous pensons qu'au-delà des six à 12 prochains mois, la plupart des pénuries de main-d'oeuvre commenceront à s'estomper', note Capital Economics. Par conséquent, le bureau d'analyse économique maintient son point de vue selon lequel 'la Banque d'Angleterre augmentera les taux d'intérêt à la mi-2023, plutôt qu'à la mi-2022 comme les marchés l'attendent'. Par ailleurs, le PIB a augmenté de 2% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui confirme donc son estimation préliminaire de fin juillet. Cet après-midi, les opérateurs seront attentifs aux ventes de détail et à la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois de juillet, les publications trimestrielles des géants de la distribution Walmart et Home Depot figurant aussi au calendrier. Pour l'heure, BHP grimpe de près de 7% à Londres, porté par l'annonce lundi soir d'un accord de fusion de ses activités pétrole et gaz avec Woodside Petroleum, ainsi que de résultats en forte progression au titre de son exercice 2020-21. BT recule de plus de 1%, alors que l'opérateur télécoms britannique a fait part de la nomination d'Adam Rozier comme membre de son conseil d'administration à compter du 1er novembre, avant d'en prendre la présidence le 1er décembre.

