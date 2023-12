Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: Londres se distingue après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - A la différence des places continentales qui se montrent dans l'ensemble assez ternes (-0,1% à Francfort et à Paris), Londres se distingue par un bond de 0,7%, sur fond de signal encourageant du côté de l'inflation au Royaume-Uni.



L'indice des prix à la consommation britannique n'a en effet augmenté que de 3,9% sur un an en novembre, contre 4,6% en octobre, et en excluant l'énergie, les aliments, l'alcool et le tabac, le taux d'inflation annuel est passé de 5,7% à 5,1%.



Cette tendance à la désinflation au Royaume-Uni, à l'instar de celle observée dans la zone euro, est de nature à laisser espérer à terme une politique monétaire plus accommodante de la part de la Banque d'Angleterre l'année prochaine.



Pour rappel, la banque centrale britannique avait décidé, jeudi dernier, de maintenir son taux directeur à 5,25%, et prévenu que 'la politique monétaire devra probablement être restrictive pendant une période prolongée'.



Dans l'actualité des valeurs, Telefonica bondit de plus de 4% à Madrid au lendemain de l'annonce de l'entrée de l'Etat espagnol au capital de l'opérateur de télécommunications, par l'acquisition d'une participation pouvant atteindre 10%.



DHL Group perd près de 2% à Francfort, à la suite d'une publication trimestrielle de son pair américain FedEx mardi soir, ce dernier ayant abaissé ses prévisions de revenus annuels 'dans un environnement de demande incertain'.





