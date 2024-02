Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: Londres et Francfort en pause, Paris reste en vert information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - Après l'euphorie des dernières séances, Francfort et Londres marquent une pause ce matin et restent à l'équilibre, tandis que Paris tente de prolonger la dynamique impulsée par les résultats de Nvidia. Le CAC s'arroge ainsi0,3%, à 7933 pts, signant un nouveau record absolu.

Pour rappel, le titre du fabriquant de puce Nvidia a bondi hier de quelque 16,4%, entouré après la publication d'un BPA presque multiplié par six au quatrième trimestre.



'Dans un marché où la performance est très concentrée, les excellents résultats de Nvidia sont certainement beaucoup plus importants pour la trajectoire à court terme de la bourse que n'importe quelle statistique ou décision de banque centrale', estime Christopher Dembik.



'Pour l'instant, tout indique que la hausse va se poursuivre. La dégradation économique perçue fin 2023 ne semble pas être un sujet pour les investisseurs', poursuit l'économiste de Pictet Asset Management.



Au chapitre des statistiques du jour, ont été publiées en cours de matinée les données détaillées du PIB allemand pour le dernier trimestre 2023, ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour février.



Le PIB de l'Allemagne a baissé de 0,3% en volume au quatrième trimestre 2023 par rapport au troisième, selon les données CVS-CJO de l'office fédéral de la statistique, qui confirme ainsi sa première estimation publiée le 30 janvier dernier.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85,2 en janvier à 85,5 en février, une hausse 'entièrement attribuable à une amélioration de la composante des anticipations', selon Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs, ABB indique que son conseil d'administration a nommé Morten Wierod au poste de CEO. Il prendra ses fonctions le 1er août et succédera à Björn Rosengren, qui quittera le poste à compter du 31 juillet et prendra sa retraite le 31 décembre.



Allianz indique que son conseil d'administration a décidé d'un nouveau programme de rachat d'actions pour jusqu'à un milliard d'euros, qui débutera début mars et sera finalisé au plus tard fin 2024.



BASF publié un un résultat net de 225 millions d'euros en 2023, loin de la perte de 627 millions d'euros de 2022. Le groupe indique par ailleurs avoir réalisé un chiffre d'affaires de 68,9 milliards d'euros au cours de l'exercice 2023, contre 87,3 milliards d'euros l'année précédente.



Enfin, Deutsche Telekom a enregistré un bénéfice net ajusté de 7,94 milliards d'euros (-12,6%) en 2023; laissant apparaître un BPA ajusté de 1,6 euro (-12,6%).





