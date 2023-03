Marché: Londres en repli après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 11:40

(CercleFinance.com) - Dans l'attente de la conclusion du FOMC ce soir, les Bourses européennes affichent en majorité des gains timides (+0,3% à Francfort, +0,1% à Paris), Londres se distinguant toutefois dans le rouge (-0,2%) après les chiffres de l'inflation britannique.



La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a de nouveau accéléré pour atteindre 10,4% sur un an en février, des tensions inflationnistes s'opérant toujours sur un large front, allant du logement à l'énergie en passant par l'alimentation et les boissons.



'Avec des prix alimentaires et énergétiques toujours très volatils, l'inflation demeure persistante et se maintient très au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre', souligne ADSS, un courtier basé à Dubaï.



Pour ce dernier, cette nouvelle accélération de l'inflation accroît la pression sur la banque centrale britannique en faveur d'une hausse de taux de 50 points de base (pb) à l'issue de sa réunion prévue jeudi, et non seulement de 25 pb.



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs seront attentifs, après la clôture des marchés européens, à la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC), qui pourrait déboucher sur une pause ou sur une hausse de taux de 25 pb.



'Le choix de la Fed s'annonce capital pour la suite entre ces deux options possibles', estime Kiplink, ajoutant qu'elle pourrait par ailleurs modifier sa 'forward guidance' en supprimant de son communiqué la référence à 'la poursuite de la hausse'.



Sur le front des valeurs, adidas et Puma cèdent un peu moins de 1% à Francfort, les deux fournisseurs allemands d'articles de sport pâtissant des résultats en berne dévoilés la veille au soir par leur pair américain Nike.