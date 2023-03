Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les yeux sur l'inflation US tout en surveillant SVB information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 08:35

(CercleFinance.com) - Après son trou d'air de la veille (-2,9%), la Bourse de Paris devrait tenter de se stabiliser mercredi à l'ouverture, dans la foulée de Wall Street la veille, les investisseurs revenant timidement vers les actifs risqués malgré les craintes qui persistent.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - avance de 20,5 points à 7033,5 points, laissant entrevoir un modeste redressement en début de journée.



Les investisseurs ont été totalement pris au dépourvu par la faillite de SVB, mais l'intervention des autorités américaines a permis de freiner le mouvement de vente sur les marchés, qui s'est révélé relativement modéré.



A la clôture de la Bourse de New York hier soir, le Dow Jones accusait un repli de moins de 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite s'adjugeait près de 0,5%.



A Paris, le CAC 40 a perdu 4,5% sur la semaine écoulée, mais affiche encore un gain de plus de 8% depuis le début de l'année.



Les dégagements subis ces derniers jours laissent espérer un scénario de 'remise à zéro' des compteurs qui permettrait aux marchés de trouver une nouvelle dynamique.



Les marchés semblent en effet penser qu'un basculement majeur vient de survenir et que la Fed n'a pas d'autre choix que de limiter, voire de reporter, son programme de relèvement taux d'intérêt afin d'éviter tout risque d'ordre 'systémique'.



D'après le baromètre FedWatch du CME, les acteurs de marché évaluent à 47% la probabilité d'un statu quo de la part de la Fed la semaine prochaine, celle d'un relèvement de 25 points de base étant évaluée à 53%.



Les investisseurs vont suivre, malgré tout, avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation qui seront publiées une heure avant l'ouverture de Wall Street.



Des chiffres rassurants sur l'inflation américaine pourraient atténuer les inquiétudes et encourager les investisseurs à revenir vers les actions.



La publication du mois de janvier avait douché les espoirs d'une désinflation rapide, au vu des tensions toujours fortes dans les services mais aussi de la vigueur des prix des biens.



Selon le consensus, les analystes espèrent que la hausse de l'indice CPI se sera tassée à 5,5% hors énergie et alimentation au mois de février, contre +5,6% le mois précédent.



Les stratèges conviennent cependant qu'il est peu probable que les marchés retrouvent leur calme dans l'immédiat.



L'indice CBOE de la volatilité souvent surnommé le 'baromètre de la peur', qui mesure les anticipations de fluctuations du S&P 500, s'est encore accru hier pour atteindre de nouveaux sommets depuis l'automne dernier.



Le regain de volatilité qui a accompagné l'affaire SVB pourrait donc être annonciateur de nouvelles secousses à venir.



Dans son dernier rapport annuel, Credit Suisse a ainsi reconnu avoir identifié 'd'importants points faibles' dans le contrôle interne de ses états financiers pour les exercices 2021 et 2022.