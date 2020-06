Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les volumes devraient rester limités Cercle Finance • 01/06/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer en hausse lundi en début de séance dans le sillage du redressement de Wall Street et de Tokyo, en attendant une nouvelle série d'indicateurs économiques. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance juin - grimpe de 61 points à 4747 points, annonçant une ouverture en territoire positif. La journée sera animée, entre autres, par les chiffres définitifs des enquêtes PMI IHS Markit pour l'industrie manufacturière en Europe, qui devraient confirmer que le creux de l'activité sur le Vieux Continent est désormais passé. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei affichait des gains de plus de 0,8% lundi en fin de journée, la hausse des valeurs tournées vers l'export comme Nintendo ou Hitachi l'emportant sur les récents signes de tensions commerciales. Les marchés chinois étaient également orientées favorablement, l'indice CSI 300 des principales valeurs de Chine continentale progressant notamment de plus de 2,7%. A New York, le S&P 500 s'était adjugé près de 0,5% vendredi, le Nasdaq gagnant pour sa part 1,3% à la faveur d'un retour en force des semi-conducteurs en cette ultime séance du mois de mai. Dopé par la bonne santé des valeurs de la haute technologie et les injections de liquidités records de la Fed, le Nasdaq affiche désormais des gains cumulés de 43% sur les 10 semaines écoulées. Une nouvelle semaine importante attend les investisseurs, avec la publication, prévue vendredi, du rapport toujours très suivi sur l'emploi américain. La réunion, jeudi, du conseil des gouverneurs de la BCE devrait néanmoins constituer l'élément marquant de la semaine, les marchés espérant de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Les investisseurs attendent notamment une extension du plan 'Pandemic Purchase Program' (PEPP) mis en place par l'institution de Francfort, un programme flexible de rachats d'actifs d'au moins 750 milliards d'euros visant créances commerciales, obligations souveraines et obligations d'entreprises. Peu fournis ces dernières semaines, les volumes devraient rester limités en raison du lundi de la Pentecôte, jour férié dans plusieurs pays, dont l'Allemagne et la Suisse.

