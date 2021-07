Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les volumes d'échanges devraient rester peu étoffés Cercle Finance • 14/07/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue proche de l'équilibre mercredi à l'ouverture, pour une séance qui sera animée par de nouveaux résultats aux Etats-Unis et quelques indicateurs économiques. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - se replie de 22 points à 6535,5 points, annonçant un début de séance légèrement négatif. Les écarts devraient rester faibles dans l'attente des publications de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, qui poursuivront le bal des résultats des grandes banques américaines ouvert hier avec JPMorgan et Goldman Sachs. Les stratèges rappellent qu'il n'est pas inhabituel que les marchés hésitent lors de la première semaine de la saison des résultats, jusqu'à ce les investisseurs puissent se faire une idée de la qualité du trimestre. Signe de l'attentisme des investisseurs, le marché parisien avait déjà clôturé sur une note inchangée hier dans des volumes quasi-inexistants représentant à peine 2,8 milliards d'euros. Aucun des temps forts inscrits à l'agenda du jour n'avait réussi à faire tressaillir la courbe du CAC 40. La tendance s'est également alourdie à Wall Street, où les scores se sont figés pour les deux dernières heures de la séance. Au final, le Dow Jones perdait 0,3% et le Nasdaq s'effritait de 0,4%. Sur le front macroéconomique, les investisseurs suivront principalement les chiffres de la production industrielle en zone euro, puis les prix producteurs cet après-midi aux Etats-Unis. Les problèmes d'approvisionnement pèsent sur le rythme d'activité en Europe, spécialement dans le secteur automobile, un phénomène qui conduit également à des tensions sur les prix à la production Outre-Atlantique. Les échanges s'annoncent de toute façon peu étoffés aujourd'hui à Paris pour cause de fête nationale du 14 juillet.

