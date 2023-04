Marché: les valeurs de l'automobile alourdies par une note information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 16:16

(CercleFinance.com) - Les valeurs automobiles figurent parmi les plus fortes baisses des marchés européens lundi, plombées par une note de Barclays qui a dégradé le secteur, inquiet des répercussions d'une prochaine récession.



Vers 15h45, l'indice STOXX Europe 600 Automobiles & Parts qui regroupe les plus grands acteurs de l'industrie lâche plus de 1%, contre un gain de 0,1% pour l'indice STOXX 600.



S'il s'attend à ce que le premier semestre de l'année soit relativement correct, grâce à la vigueur des carnets de commandes en Europe et à la résistance de la consommation américaine, Barclays dit redouter une seconde moitié d'exercice bien plus difficile pour l'automobile.



Le bureau d'études explique en effet commencer à s'inquiéter des effets de la faiblesse des volumes en Chine, des baisses de prix annoncées par Tesla, d'une normalisation des stocks et des récessions qui se dessinent aux Etats-Unis comme en Europe.



Cela le conduit à dégrader sa recommandation à 'négative' contre 'neutre' jusqu'ici.



Dans ce contexte, Barclays dit préférer Mercedes-Benz (surpondérer, objectif de cours 85 euros) à BMW (sous-pondérer, objectif 97,5 euros), tout en précisant aussi apprécier Michelin (surpondérer, objectif 35 euros) et Daimler Truck (surpondérer, objectif 40 euros).



D'un point de vue plus 'opportuniste', l'analyste explique privilégier VW (surpondérer, objectif 150 euros) aux dépends de Renault (sous-pondérer, objectif 39 euros).



A Paris, le tire Renault accusait la plus forte baisse de l'indice CAC 40 lundi suite à ces propos, avec un repli de 4,2%, tandis que Stellantis perdait 0,6%.



A Francfort, Mercedes-Benz cédait 1,5%, Porsche 1,4%, BMW 1,1% et Volkswagen 0,9%.