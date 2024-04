Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: les tensions sur les taux s'apaisent un peu information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, reprenant son souffle suite à son lourd repli de la veille dû à la réapparition d'un fort courant vendeur sur l'obligataire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 progresse de 24,5 points à 7962 points, laissant entrevoir un modeste redressement après la chute subie mardi.



Le marché parisien avait lâché 1,4% à 7920 points hier, enfonçant le seuil important des 8000 points au-dessus duquel il évoluait confortablement depuis plus d'un mois.



Le climat de marché a de nouveau été plombé par les tensions qui affectent le compartiment obligataire américain, synonymes d'un service de la dette toujours plus conséquent.



Avec des indicateurs économiques qui surprennent à la hausse aux Etats-Unis, les intervenants de marché s'interrogent sur la capacité de la Réserve fédérale à réduire, comme prévu, ses taux dans les prochains mois.



Les investisseurs se demandent jusqu'à quel niveau les rendements vont continuer augmenter et à partir de quel moment ils vont commencer à causer des dommages à l'économie réelle.



L'envolée du rendement des Treasuries américains à dix ans au-delà de 5% en octobre dernier s'était, pour mémoire, soldée par une phase de consolidation pour les places boursières mondiales.



Le papier à dix ans, qui avait atteint des plus hauts de cinq mois hier, se stabilise pour l'instant en-dessous de 4,66%, un niveau légèrement inférieur à ses pics d'hier.



Sur le marché obligataire européen, les rendements de référence suivent le mouvement: celui du Bund allemand à dix ans s'inscrit en légère baisse autour de 2,48%.



Les intervenants redoutent par ailleurs que le niveau élevé des rendements empêche les actions de répondre positivement à la saison des résultats d'entreprises qui bat actuellement son plein.



Le géant néerlandais de l'industrie des semi-conducteurs ASML a fait état ce matin de résultats de premier trimestre sans surprise et confirmé ses prévisions annuelles, mais annoncé une hausse de 5% de son dividende.



L'agenda économique s'annonce en revanche relativement calme.



Les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro pour le mois d'avril seront publiés dans la matinée, mais ils ne font que rarement l'objet de révisions par rapport aux estimations initiales.



Au Royaume-Uni, l'inflation s'est tassée à 3,2% en rythme annualisée au mois d'avril, contre 3,4% en mars, ouvrant la voie à une future baisse des taux de la Banque d'Angleterre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.