Marché: les tensions sur les taux préoccupent

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce mercredi (-0,7% à Londres, -0,6% à Paris, -0,2% à Francfort), dans un contexte marqué, en Europe comme aux Etats-Unis, par des tensions sur les marchés obligataires.



'Les rendements des bons du Trésor américains à 10 ans ont augmenté de 8,3 points de base mardi, à près de 4,26%', rappelait ce matin Deutsche Bank, qui pointait aussi une tendance haussière sur les Bunds allemands, les OAT françaises et les BTP italiens.



Ces tensions sur les taux reflétaient les inquiétudes au sujet de l'inflation, renforcées notamment par les niveaux élevés atteints dernièrement par les cours du pétrole, de quoi éloigner les espoirs d'un assouplissement des politiques monétaires.



Sur le front des données macroéconomiques du jour, les commandes à l'industrie allemande ont chuté de 11,7% en juillet (après un bond de 7,6% le mois précédent), mais hors commandes de grande envergure, elles ont augmenté de 0,3%.



'Cependant, il serait certainement trop tôt pour en déduire une stabilisation soutenue des commandes', prévient Commerzbank, rappelant que les indices PMI et Ifo laissent craindre un nouveau déclin des commandes dans les prochains mois.



Autre statistique de la matinée, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, en juillet par rapport au mois précédent, selon les estimations d'Eurostat.



'Les taux d'intérêt élevés et la stagnation des revenus réels devraient continuer de limiter la capacité des ménages à dépenser. En conséquence, nous nous attendons à ce que la consommation diminue au second semestre de cette année', selon Capital Economics.





