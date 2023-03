Marché: les technologiques, nouvelles valeurs défensives? information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 16:41

(CercleFinance.com) - Wall Street continue de bien résister ce vendredi, une résilience largement due à la vigueur des titres technologiques qui semblent désormais jouer le rôle de valeurs refuge face aux vives inquiétudes apparues ces derniers jours.



Les valeurs américaines de la 'tech' profitent non seulement de leur relative immunité aux craintes entourant la santé du système financier mondial, mais aussi du récent reflux des taux obligataires qui les rend plus attractives aux yeux des investisseurs à la recherche de rendement.



Sur l'ensemble de la semaine, le Nasdaq Composite - indice new-yorkais à forte pondération technologie - affiche pour l'instant un gain de plus de 4% en dépit des sévères secousses qui ont agité les marchés.



Depuis le début de l'année, l'indice gagne encore près de 12% malgré son mouvement de baisse du mois de février, qui s'expliquait par la vive remontée des taux longs américains.



Les titres issus des hautes technologies profitent très clairement d'arbitrages en leur faveur, alors que les intervenants se demandent si les difficultés du secteur bancaire sont passées.



Les géants américains de la tech, rassemblés sous l'acronyme 'GAFAM' pour Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta) Apple et Microsoft, affichent depuis le début 2023 des progressions allant de 14% à 65%.



La hausse du compartiment technologique américain s'explique certes par la résistance des résultats des entreprises du secteur, mais aussi par des valorisations jugées séduisantes après la correction du Nasdaq en 2022.



Le secteur devrait en outre profiter d'un éventuel ralentissement des hausses de taux de la Fed, qui souhaite éviter d'aggraver la crise bancaire en remontant trop le loyer de l'argent, un facteur susceptible de favoriser l'appétit pour le risque des investisseurs.



'Les valeurs de la tech sont désormais perçues comme un havre de paix sur les marchés et les grands acteurs du secteur en sont les grands bénéficiaires', estime Dan Yves, analyste chez Wedbush Securities.



Pour le spécialiste, les 'GAFAM' disposent de trésoreries confortables, mais ont malgré tout lancé d'importants programmes de réductions de coûts, un élément qui pourrait être synonyme de bonnes surprises au niveau des résultats au vu des prévisions prudentes communiquées en début d'année, souligne-t-il.



D'après Dan Yves, les valeurs technologiques pourraient ainsi afficher une hausse de plus de 20% cette année.



L'analyste manifeste sa préférence pour les valeurs de la cybersécurité, mais dit aussi apprécier Microsoft, ainsi que le titre Apple, dont il fait sa valeur préférée au sein du secteur pour 2023, tandis que Tesla demeure son titre de choix du côté des 'disrupteurs'.



Petite ombre au tableau, les valeurs technologiques américaines restent très exposées au consommateur américain, un caractère cyclique qui pourrait les pénaliser alors que le moral des ménages commence à flancher et que la récession guette.