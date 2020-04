Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les signes avant-coureurs d'une stabilisation Cercle Finance • 02/04/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - Après sa forte baisse de la veille, la Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement jeudi matin, les investisseurs hésitant à s'engager avant la publication de chiffres très attendus sur l'emploi aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grappille 2,5 points à 4207 points, signe avant-coureur d'une stabilisation des échanges après le décrochage de la veille. En cédant 4,2% hier, le marché parisien avait fini pratiquement à ses plus bas du jour, une performance guère encourageante pour une entame de deuxième trimestre. Les vendeurs ont appuyé sur la tendance au moment où les marchés américains accentuaient leur repli, le S&P 500 ayant signé hier la pire entame de trimestre de son histoire avec une chute de près de 4,5%. Certains analystes voient toutefois des motifs d'espérer et discernent même une amélioration du fonctionnement des marchés financiers, un élément qu'ils jugent favorable en cette période de chaos sanitaire et économique. 'S'il est vrai que les actions et les rendements des emprunts ont chuté (hier) après l'avertissement du président Trump selon lequel la pandémie de coronavirus va s'aggraver dans les semaines à venir, le fait que le compartiment obligataire se soit renforcé plutôt qu'affaibli montre que les efforts de la Fed visant à remettre le marché sur les rails commencent à porter leurs fruits', estime ainsi Capital Economics. La statistique des inscriptions au chômage qui sera dévoilée en début d'après-midi aux Etats-Unis renseignera sur l'état de santé de l'économie américaine après la claque de la semaine passée. Pour mémoire, les inscriptions au chômage avaient explosé lors de la semaine du 19 mars pour s'élever à quelque 3,3 millions de dossiers. Rapporté à la force de travail, c'est cinq fois plus environ que les précédents pics atteints lors des récessions de 1982 et 2008, ce qui témoigne de l'ampleur du soutien dont l'économie américaine a besoin. A ce titre, la réalité du marché du travail qui sera dépeinte demain par le rapport officiel du Département du Travail risque de s'avérer sans commune mesure avec les derniers chiffres parus.

