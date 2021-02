Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les séances de hausse s'enchaînent Cercle Finance • 10/02/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait reprendre sa tendance haussière mercredi en début de séance, à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en Allemagne, qui ne devraient pas manquer d'alimenter le débat en cours sur la 'reflation'. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 19 points à 5708,5 points, annonçant un début de séance dans le vert. Du point de vue du calendrier économique, la séance s'annonce plus animée que celles de la veille et de lundi sur les marchés d'actions mondiaux. Les investisseurs seront notamment attentifs à la publication, à 14h30, des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus en hausse de 0,3% en janvier après une progression de 0,4% en décembre. En Europe, le taux annuel d'inflation en Allemagne mesuré par l'indice des prix de détail harmonisé aux normes européennes (IPCH) paraîtra également dans la journée. Après des phases de récession, il est normal d'observer des tensions au niveau des prix producteurs, dont une partie se répercute sur les consommateurs, un phénomène connu sous le terme de 'reflation'. Les analystes préviennent que la réouverture des économies avec le déploiement des campagnes de vaccination pourrait se traduire par un renforcement des tensions inflationnistes. Après avoir applaudi le plan Biden et parié sur ses conséquences 'reflationnistes', les investisseurs pourraient se retrouver confrontés à un risque de 'tapering' (réduction des rachats d'actifs de la Fed, NDLR) susceptible de fragiliser les marchés d'actions. Leur 'valorisation élevée actuelle se justifie clairement par le maintien de taux bas et grâce aux flux, qui se dirigent sur les actions faute de rendement sur les taux sans risques', rappelle-t-on chez Aurel BGC. Alors que les records s'enchaînent par rafales à Wall Street où les indices semblent inarrêtables, les marchés boursiers semblent être exposés à un risque de correction. La saison des résultats demeure, en tout cas, un facteur de soutien pour Wall Street, Cisco comme Twitter ayant dévoilé hier soir des résultats trimestriels jugés solides.

