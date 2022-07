Marché: les résultats trimestriels très attendus information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 16:56

(CercleFinance.com) - A l'entame du second semestre, les marchés financiers témoignent des hésitations et de la prudence des investisseurs. Alimentées par les chiffres alarmants de l'inflation, les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique ont annoncé la fin -progressive- des politiques monétaires ultra-accommodantes qu'elles conduisaient, 'quitte à en passer par une phase de récession', analyse-t-on chez IG France.



Selon les dernières estimations de la Fed d'Atlanta, les USA seraient d'ailleurs déjà en récession avec une contraction du PIB de 1,6% au 1er trimestre suivie d'un repli de 2,1% au second...



Cette annonce, vendredi, n'a pourtant pas fait plier les marchés actions aux Etats-Unis. Selon IG France, c'est tout simplement car 'une partie importante des inquiétudes macroéconomiques étaient déjà bien intégrée dans les cours' et que 'de très forts ajustements de valorisations sont déjà intervenus', à l'instar du S&P500 dont le ratio cours/bénéfices est passé de 36 au premier trimestre 2021 à 18 ces dernières semaines.



Dans ce contexte, la saison des résultats d'entreprises -qui débutera aux alentours de la mi-juillet- sera scrutée de près par les opérateurs. Les investisseurs pourront concrètement estimer la manière dont les sociétés ont traversé cette période délicate, entre pic d'inflation et risque de récession, hausse des prix des matières premières et hausse des salaires, confinements en Chine et guerre en Ukraine...



Néanmoins, 'on note un ralentissement de l'inflation 'corePCE ' (c'est-à-dire hors-alimentation/énergie) aux Etats-Unis depuis 3 mois et, au moins de juin, un repli global et prononcé du prix des matières premières, incluant les métaux industriels, les matières premières agricoles et l'énergie', constate IG France.



'Il n'y a donc pas que des mauvaises nouvelles pour les marchés actions...mais il ne devrait pas y avoir de relief significatif avant les publications d'entreprises', conclut l'analyste.