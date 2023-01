Marché: les résultats trimestriels en appui? information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'apprête à ouvrir cette nouvelle semaine sur une note toujours aussi positive ce lundi, alors que la saison des résultats doit s'accélérer dans les jours qui viennent.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 13 points à 7037,5 points, annonçant une poursuite de la trajectoire ascendante des dernières semaines.



Les places boursières se préparent à une semaine dense sur le front des résultats d'entreprises, une actualité chargée à laquelle viendront s'ajouter plusieurs indicateurs économiques de premier plan.



Les actions ont démarré l'exercice en fanfare, dans un marché qui se montre plus optimiste quant au rythme auquel les grandes banques centrales de la planère remonteront leurs taux d'intérêt.



Vendredi, le CAC 40 avait achevé la séance sur un gain journaliser de 0,7% qui lui avait permis de repasser au-dessus du seuil symbolique des 7000 points et de s'octroyer une progression hebdomadaire de 2,4%.



Depuis le début de l'année, la hausse de l'indice parisien atteint désormais 8,5%, soit la meilleure première quinzaine boursière en plus de 40 ans pour le CAC.



Les grandes banques américaines resteront à l'honneur pour cette première séance de la semaine, avec les résultats de Goldman Sachs et de Morgan Stanley.



Les premiers résultats des groupes bancaires américains, publiés vendredi, n'avaient pas véritablement convaincu, les importantes provisions constituées au titre du quatrième trimestre montrant qu'ils se préparent à une année 2023 difficile.



Parmi les autres grands noms attendus cette semaine, Alcoa, Netflix, Procter & Gamble dévoileront leurs comptes d'ici à la fin de la semaine. En Europe, Ericsson présentera ses performances trimestrielles vendredi.



Sur le front macroéconomique, la semaine sera dominée par la publication mercredi des ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de décembre, qui permettront d'en savoir plus sur la vigueur de la consommation pendant la période des fêtes.



Les chiffres des prix à la production industrielle, des mises en chantier et des ventes de logements anciens paraîtront également au cours des jours qui viennent.



Bonne nouvelle, le début d'année réussi des marchés d'actions s'accompagne pour l'instant d'un spectaculaire reflux de la volatilité puis l'indice VIX du CBOE, baromètre de l'anxiété des investisseurs, a reculé de plus de 15% depuis le début du mois pour désormais se situer en-dessous de 45% de ses niveaux d'octobre dernier.