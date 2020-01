Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les résultats plutôt que l'épidémie de coronavirus Cercle Finance • 22/01/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait tenter d'opérer un petit rebond mercredi matin, les investisseurs préférant porter leur attention sur les publications de résultats plutôt que sur l'épidémie de coronavirus en provenance de Chine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - se redresse de 21,5 points à 6063,5 points, annonçant une reprise après deux séances consécutives de baisse. Les places boursières mondiales avaient toutes perdu du terrain mardi, victimes de l'épisode épidémique venu de Chine qui est désormais en train de s'étendre à plusieurs continents, dont l'Amérique. Les marchés ont toutefois limité leurs pertes sur le sentiment que cette flambée épidémique n'aura qu'une portée réduite sur l'activité. 'L'histoire laisse penser que de tels événements se prolongent rarement dans la durée et que leurs effets sur les marchés boursiers ne sont pas imposants', rappellent ce matin les équipes de Capital Economics à Londres. Le bureau de recherche économique admet toutefois que l'épisode du SRAS, en 2003, avait eu un impact certain sur l'économie et les marchés financiers. 'Au cours des semaines qui avaient suivi l'annonce par les autorités chinoises de l'expansion de la maladie et l'information à l'OMS, l'indice MSCI chinois avait perdu près de 10%', rappelle Capital Economics. 'Malgré tout, ces effets étaient restés relativement contenus et n'avaient pas duré longtemps', souligne le cabinet. Parallèlement, les publications de résultats trimestriels aux Etats-Unis entrent dans leur phase la plus étoffée et les investisseurs espèrent qu'elles contribueront à relancer la machine haussière. 'La perspective d'une amélioration des indicateurs économique et des résultats a été à l'origine du récent rally boursier et les données laissent penser que cette tendance va se poursuivre', assurent ainsi les stratèges de Credit Suisse. Optimiste, la banque d'affaires suisse a décidé de relever son objectif 2020 sur l'indice S&P 500 de 3425 points à 3600 points, ce qui représente un potentiel haussier de plus de 8% Par rapport à ses niveaux actuels. De nombreux groupes de la trempe du laboratoire américain Johnson & Johnson ont prévu de dévoiler leurs comptes trimestriels à la mi-journée.

