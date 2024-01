Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: les résultats et la géopolitique suivis de près information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 08:39









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait s'orienter à la hausse vendredi à l'ouverture en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis, qui débute aujourd'hui alors que les marchés connaissent un début d'année compliqué.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - progresse de 64 points à 7456 points, laissant entrevoir une ouverture dans le vert.



Les investisseurs devraient toutefois s'abstenir de prendre trop de risques face aux remous géopolitiques du moment, et alors que la saison des résultats trimestriels doit démarrer dans la journée.



Alors que les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu publiés hier aux Etats-Unis n'ont pas suscité beaucoup de réaction, les marchés vont s'en remettre aux résultats des entreprises pour tenter de se remettre en selle.



Depuis le 1er janvier, l'indice CAC 40 affiche un repli de plus de 2%. Le démarrage de l'exercice 2024 n'a pas été beaucoup plus brillant à Wall Street, où le Nasdaq cède pour l'instant 0,3% cette année.



Les groupes bancaires américains JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America et Citigroup seront les premières composantes de l'indice S&P 500 à publier leurs résultats trimestriels, à l'heure du déjeuner.



Au total, les bénéfices des entreprises du S&P devraient avoir progressé de 1,3% sur un an au quatrième trimestre, selon les estimations collectées par FactSet.



Pour les services financiers, les résultats sont attendus en baisse de 21% sur les trois derniers mois de l'année, notamment en raison du récent coup d'arrêt dans la remontée des taux d'intérêt.



Les résultats qui seront dévoilés au cours des prochaines semaines permettront surtout de savoir s'il convient de réviser les prévisions établies pour 2024 et d'éventuellement revoir les valorisations des sociéts cotées.



'Un moment de pause s'impose probablement, afin de faire le point au sujet des valorisations atteintes récemment', estime Florian Ielpo, analyste chez Lombard Odier Investment Managers.



'Notre indicateur d'appétit pour le risque conclut pour le moment à une période d'appétit déclinant pour la prise de risque', souligne le professionnel.



Après ses récents records, l'indice S&P 500 se traite à 19,2 fois ses bénéfices attendus, contre une moyenne de 17,6 sur dix ans, d'après les données de FactSet,



En plus des premières publications d'entreprise, un certain nombre d'indicateurs macro-économiques figurent à l'agenda ce vendredi, dont les prix à la production industrielle pour le mois de décembre aux Etats-Unis.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers restent orientés à la hausse, toujours soutenus par les tensions en mer Rouge, alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes contre les installations des rebelles houthistes au Yémen.



Le prix du baril de Brent de la mer du Nord grimpe ainsi de 2,2% à 79,1 dollars tandis que son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), prend 2,4% à 73,7 dollars, ce qui devrait porter les valeurs liées à l'énergie.





