Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les récents plus hauts de nouveau en vue Cercle Finance • 25/06/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin et se rapprocher un peu plus de ses récents sommets dans le sillage des records inscrits dans la soirée d'hier à Wall Street. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 11 points à 6 639 points, annonçant un début de séance en territoire positif. En grimpant de 1,2% à 6631 points hier, le marché parisien est revenu à une cinquantaine de points de son plus haut de 20 ans ans établi la semaine passée au-dessus de 6687 points. Si l'indice vedette semble à nouveau buter sur la zone de résistance des 6650 points, il demeure encore très éloigné de son seuil d'inversion à la baisse, fixé à 6300 points, mais en revanche relativement proche de son objectif de court terme à 6735 points évoqué par les analystes graphiques. Principal moteur de la hausse du marché parisien ce vendredi: les records inscrits jeudi soir à Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq ont pulvérisé de nouveaux records absolus. L'élément décisif de la hausse à New York a été la rumeur - confirmée par Joe Biden - d'un possible accord accord bipartite au Sénat concernant la mise en oeuvre, au moins partielle, d'un plan de rénovation des infrastructures. Les diverses déclarations toutes plus accommodantes et optimistes les unes que les autres des membres de la Fed depuis le début de la semaine ont également participé à la restauration d'un climat de confiance La prudence pourrait néanmoins être de mise au fil de la journée, en attendant la parution de nouvelles statistiques économiques aux Etats-Unis. Avec les dépenses et revenus des ménages américains sera également dévoilé la mesure d'inflation préférée de la Fed, le déflateur PCE, qui devrait avoir poursuivi son ascension en mai et avoir atteint de nouveaux pics. A noter que le marché pétrolier reste, lui, porté par la hausse de la demande d'énergie sur fond de reprise de l'activité, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue à plus de 73,4 dollars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.