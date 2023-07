Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les publications de résultats se multiplient information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, poursuivant son timide rebond des deux derniers jours, alors que l'attention des investisseurs se focalise sur une salve de résultats trimestriels.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance juillet - grappille neuf points à 7339 points, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



Les publications de résultats trimestriels sont désormais entrées dans leur phase la plus intense et les investisseurs espèrent qu'elles vont contribuer à justifier les niveaux de valorisation jugés élevés du moment.



Parmi les grands noms européens de la cote ayant dévoilé leurs comptes avant l'ouverture figurent, entre autres, le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB, l'équipementier de réseaux finlandais Nokia et le spécialiste français de la communication Publicis.



Une nouvelle série de résultats est aussi attendue cet après-midi aux Etats-Unis, où les investisseurs prendront notamment connaissance des chiffres du géant de la santé Johnson & Johnson.



Dans la soirée d'hier, Netflix a fait état d'un bénéfice par action (BPA) supérieur aux attentes, mais son chiffre d'affaire a raté le consensus et le titre perdait 8% en cotations après-Bourse.



Tesla réagit tout aussi défavorablement à la présentation de ses trimestriels, pourtant marqués par des performances meilleures que prévu.



IBM a quant à lui raté le consensus en termes d'activité, mais son bénéfice ressort meilleur que prévu, ce qui n'empêchait pas le titre de céder du terrain en cotations électroniques.



Ces publications mitigées pèsent logiquement sur l'évolution des 'futures' américains en préouverture, les principaux indices new-yorkais étant attendus en repli de 0,1% à 0,4% ce jeudi.



Au-delà de l'actualité microéconomique, les investisseurs vont devoir garder un oeil attentif sur les nombreuses statistiques économiques au menu du jour.



Sont attendus, cet après-midi aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie, les inscriptions aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board ainsi que les ventes de logements anciens.



Sur le marché des changes, l'euro - qui avait faibli hier face au dollar - se reprend timidement pour revenir en direction de la zone de 1,1210 contre le billet vert.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans recule vers 3,74% avant la réunion de politique monétaire de la Fed prévue mardi et mercredi prochains, qui devrait pourtant déboucher sur une hausse de taux.



Son équivalent allemand, référence pour la zone euro, poursuit sa consolidation à 2,43%.



Les cours pétroliers évoluent en petite hausse, soutenus par l'annonce hier d'un repli des stocks de brut aux Etats-Unis, le baril WTI américain progressant actuellement de 0,1% à 75,4 dollars.