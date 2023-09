Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: les propos de la Fed pèsent sur le moral information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 11:55

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en net retrait (-0,5% à Londres, -0,8% à Francfort, -1,1% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille où la conclusion du FOMC et les propos de son président Jerome Powell ont été dans l'ensemble fraichement accueillis.



'La Réserve Fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs à un niveau stable et a fait part de son intention de les maintenir à un niveau restrictif plus longtemps que prévu', pointe Tiffany Wilding, économiste pour l'Amérique du Nord chez PIMCO.



Celle-ci souligne que la croissance du PIB réel des Etats-Unis 's'est montrée beaucoup plus résistante, ce qui a entraîné des révisions substantielles de projections économiques des membres du FOMC (Comité Fédéral de l'Open Market)'.



'La Fed a supprimé certaines réductions de taux l'année prochaine dans son 'dot plot' (graphique en points), de sorte que les marchés interprètent correctement une perspective moins 'dovish' (colombe)', note Jack McIntyre, gérant chez Brandywine Global.



Les investisseurs peuvent désormais tourner leurs regards vers la Banque d'Angleterre, qui pourrait annoncer, en milieu de journée, une hausse de taux de 25 points de base de son taux directeur pour le porter à 5,5%, selon certains analystes.



Ils seront aussi attentifs à de nombreuses données macroéconomiques américaines cet après-midi, dont l'indice d'activité Philly Fed, puis les ventes de logements anciens et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'août.