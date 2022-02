Marché: les préoccupations pour l'instant mises de côté information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, mettant fin à une série de trois séances de baisse sur quatre, alors que les investisseurs semblent vouloir mettre de côté pour le moment leurs préoccupations géopolitiques.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison février - grignote 7,5 points à 6954 points, laissant entrevoir une progression modérée à l'ouverture.



Ballottés depuis une semaine au gré des changements de ton de Moscou et de Washington sur le conflit ukrainien, les marchés financiers espèrent pouvoir revenir aux fondamentaux.



A l'agenda de ce vendredi figurent notamment les chiffres américains des ventes de logements anciens et les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que les résultats d'Hermès, EDF ou Renault.



Les journées de mercredi et jeudi ont été dominées par un retour du risque géopolitique après des déclarations de Joe Biden selon lesquelles le projet russe d'une invasion de l'Ukraine resterait imminent.



Dans un signe d'apaisement, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov ont toutefois convenu de se rencontrer en fin de semaine prochaine.



'Cela pourrait aider à favoriser une désescalade de la situation avant le week-end', se félicite ce matin Jim Reid, l'un des stratèges vedette de Deutsche Bank.



Le bilan de la semaine qui s'achève est pour l'instant négatif pour le marché parisien, bien que la perte hebdomadaire reste limitée à près de 0,9%.



En plus des bruits de bottes à la frontière ukrainienne, les investisseurs doivent composer avec les craintes persistantes qui entourent une possible accélération des hausses de taux de la Fed, ce qui alimente des poussées de volatilité.



Le scénario de fond d'une croissance bénéficiaire des entreprises - sur fond de normalisation de la politique de la Fed - ne devrait pas pour autant être remis en cause, estiment les analystes.



Le changement de donne qui se met en place en Europe de l'Est est néanmoins susceptible de nourrir certaines interrogations pour la suite des événements, avertit-on chez Commerzbank.



'La crise ukrainienne n'impacte pas seulement les marché sur le court terme, mais elle renforce aussi des tendances telles que la démondialisation, l'interventionnisme industriel et la hausse des dépenses militaires', estime la banque allemande.