Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les premiers résultats vont s'avérer déterminants Cercle Finance • 13/07/2021 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer sur une note irrégulière mardi matin dans un marché qui s'annonce sans relief en attendant la publication, à la mi-journée, des premiers résultats des grandes banques américaines. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - grignote un petit point à 6559,5 points, signalant une ouverture sans grand entrain. Le marché parisien avait signé une entame de semaine laborieuse hier, terminant la journée en hausse mais pas exactement au plus haut (+0,5% à 6559 points) dans des volumes toujours anémiques (2,75 milliards d'euros échangés) Les intervenants estiment que les volumes sont trop faibles pour marquer un véritable retournement de tendance, ce qui signifie que les premiers résultats de la saison des résultats aux Etats-Unis s'avéreront déterminants. Les investisseurs attendent donc avec impatience les résultats trimestriels des banques d'affaires JPMorgan et Goldman Sachs, qui seront publiés à l'heure du déjeuner. Il faudra aussi attendre la parution, à 14h30, des derniers chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis pour voir s'affiner la tendance. En mai, l'inflation américaine avait atteint 5% sur un an, son plus haut niveau depuis 2008, mais les analystes préviennent qu'un tel choc au niveau des prix ne peut être permanent. L'inflation devrait donc avoir atteint un pic en juin, ou du moins s'en approcher, avec un taux annuel attendu au voisinage de 5% le mois dernier. Hier, les places new-yorkaises avaient réussi à inscrire un nouveau carton plein de records absolus pour la seconde séance consécutive, confirmant leurs bonnes dispositions avant le bal trimestriel des résultats. Avec un flux de liquidités qui semble intarissable, les investisseurs américains se montrent résolument optimistes, anticipant une hausse des bénéfices historique au deuxième trimestre, sous l'impulsion d'un effet de base très largement favorable.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.