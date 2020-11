Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : les PMI ne pèsent pas sur la tendance Cercle Finance • 23/11/2020 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine favorablement (+0,4% à Londres, +0,9% à Francfort, +0,7% à Paris), guère surprises par une chute des indices PMI qui ne fait jamais que traduire les mesures de reconfinement. L'activité globale du secteur privé de la zone euro s'est fortement repliée en novembre, au vu de l'indice PMI flash composite IHS Markit qui a chuté de 50 en octobre à 45,1, son plus faible niveau depuis mai. 'La contraction de l'activité globale anticipée pour le dernier trimestre 2020 viendra rallonger le temps nécessaire au redressement de l'économie', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit, qui n'attend qu'une croissance de 3,7% pour 2021. De même, l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est passé de 52,1 en octobre à 47,4 en novembre, un plus bas de six mois, traduisant aussi un retour à la contraction de l'activité du secteur privé britannique. Outre l'indice PMI des Etats-Unis cet après-midi, doivent paraitre cette semaine notamment les indices du climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi que les indices du sentiment économique de la Commission européenne. Surtout, la journée de mercredi s'annonce particulièrement riche en données américaines à la veille de Thanksgiving, avec entre autres une nouvelle estimation du PIB, les commandes de biens durables ainsi que les revenus et dépenses des ménages pour octobre. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca recule de près de 2% à Londres malgré des résultats d'efficacité positifs de son vaccin candidat contre la Covid-19, selon une analyse intermédiaire de ses essais cliniques. Zurich Financial gagne 1% sur le SMI, alors que la compagnie d'assurance a confirmé être en pourparlers pour acquérir l'activité P&C (dommages) de MetLife aux États-Unis, en collaboration avec les Farmers Exchanges. Toujours à Zurich, Swiss Re gagne près de 2%, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève sa recommandation sur le titre du réassureur de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours revu de 88 à 94 francs suisses.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.